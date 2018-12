Las cifras reales (y no tan reales) en el discurso de AMLO

svg_

Desde los resultados de la reforma energética hasta las promesas de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador mencionó ayer varias decenas de datos económicos en su discurso en el Congreso, sin embargo, no todos fueron correctos. Estas fueron las cifras más relevantes en el orden en que aparecieron y los resultados de una verificación realizada por EL FINANCIERO. 

Lo que dijo:

Cuando se aprobó la reforma energética hace cuatro años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo, lo que únicamente representa el 1.9 por ciento de la incipiente inversión pública realizada por Pemex en el mismo periodo y apenas 0.7 por ciento de la inversión prometida.

Correcto

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la inversión acumulada proveniente del sector petrolero privado sí ascendió a los 760.2 millones de dólares hasta el pasado julio. Desde que se implementó la reforma energética se han otorgado 107 contratos de exploración y extracción, proporcionados a 74 empresas de 20 países.

Lo que dijo

Según la última medición de Transparencia Internacional ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos.

Verdad a medias

Según el último informe publicado por Transparencia Internacional, México sí ocupó el lugar 135, pero en comparación de 180 países evaluados. A nivel regional, México se encuentra entre los peores ubicados de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay. Es además, junto a Rusia, el país peor evaluado del G-20 y el peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Lo que dijo

Cuando terminó el sexenio del presidente Fox la deuda pública –esto no se sabe, pero no está de más recordarlo– era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda es de 10 billones.

Correcto

De acuerdo con el Banco de México, la deuda neta del sector público, que incluye la interna y la externa, sí fue de 1.7 billones de pesos al cierre de 2006 y de 5.1 billones de pesos al cierre de 2012, lo que significó un crecimiento de 200 por ciento.

Al mes de septiembre de este año, la deuda neta es de 9.2 billones de pesos.

En los sexenios de Vicente Fox y Calderón, los ingresos petroleros fueron los más altos en la historia. Con Fox ingresaron 41.3 billones de pesos y con Calderón 28.1 billones.

Lo que dijo:

Nada más para pagar el servicio de esa enorme deuda (pública), tenemos que designar del presupuesto del año próximo 800 mil millones de pesos.

Incorrecto

De acuerdo con el presupuesto aprobado para 2018, el costo financiero de la deuda fue de 647 mil millones de pesos, pero se estima que para 2019 el costo se eleve a 713 mil millones de pesos, según el documento de los Pre-Criterios.

Lo que dijo:

Bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esa ley en este Congreso, en esta Legislatura. Van a bajar los sueldos de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo.

Verdad a medias

El 13 de septiembre se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la Ley Federal de Remuneraciones, en la que sí se pone un límite superior a las remuneraciones de los trabajadores, pero no se establece de manera explícita el aumento en sueldos de ningún nivel. La ley señala que los tabuladores con límites mínimos y máximos serán establecidos en el Presupuesto.

Lo que dijo

Ya no habrá médicos privados para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 5 mil millones de pesos nada más para pago de atención de servicios médicos. Ya no hay cajas de ahorro especial. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones ni helicópteros privados a expensas del gobierno.

Incorrecto

El Artículo 30 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal establece que el seguro de gastos médicos mayores cubre a los servidores públicos de mando y de enlace, así como a su cónyuge e hijos o, en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo. Según el contrato 1491903 de Compranet, el gobierno pagó 2 mil 713 millones de pesos por un contrato que cubre la póliza para personal de las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos.

Lo que dijo:

El presidente de la República ganará 40 por ciento de lo que recibía el presidente saliente.

Incorrecto

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, Enrique Peña Nieto recibía un salario de 214 mil 994 pesos mensuales, más 80 mil 892 pesos en presentaciones. El 40 por ciento de la primera cantidad, es decir, del sueldo sin prestaciones, son 85 mil 997 pesos. Carlos Urzúa señaló en julio que el sueldo del AMLO sería de 108 mil pesos mensuales, lo que representa el 50 por ciento del sueldo sin prestacioneS.