Las automotrices apuestan a la continuidad del TLCAN

La industria automotriz mexicana apuesta por la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a pesar de algunas amenazas de que Estados Unidos podría abandonar el acuerdo comercial.



En conferencia, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacó que esta información no se encuentra entre las mesas de negociación del tratado, por lo cual no consideran que pueda suceder.



“Pero es un riesgo latente, cualquiera de los países se puede salir, nosotros no entramos a esta discusión pensando en el plan B, debemos privilegiar el diálogo y la discusión, en caso de esa situación (que Estados Unidos abandone el acuerdo) lo estaremos platicando”, comentó Solís.



El gobierno de Estados Unidos ha propuesta aumentar el contenido norteamericano de los autos de 62.5 a 85 por ciento, del cual se pretende que 50 por ciento sea de contenido estadounidense.



Este martes, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que hay un terreno común sobre las propuestas de Estados Unidos sobre el contenido regional en los autos. Al respecto, el presidente de AMIA reiteró que el gremio que representa afirma que debe mantenerse sin cambios, pues “es un sector que beneficia a la economía del país y es un generador importante de divisas para México”.



“México tiene una relación de muchos años con Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio, por lo que hay aranceles si acaba el acuerdo. Pero la decisión y los acuerdos van más allá del sector automotriz”, finalizó.