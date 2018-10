Lagarde llama a ‘bajarle’ a la tensión comercial y mejor arreglar el sistema

Para tener un sistema comercial que funcione para todos hay tres prioridades: reducir el nivel de tensión; trabajar en conjunto para arreglar al sistema comercial y no destruirlo, e implementar políticas a nivel doméstico para asegurar que los beneficios del comercio se extiendan a toda la población, dijo Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hay que trabajar juntos para bajarle de nivel a las actuales disputas comerciales y entrar en una discusión constructiva. Estoy optimista porque se percibe un apetito por mejorar y expandir el comercio", dijo en referencia a los nuevos acuerdos comerciales alcanzados como el TPP11, el Acuerdo Africano y el progreso hecho en el acuerdo México, Estados Unidos y Canadá.

"Usemos este momentum para convertir la tensión en reconciliación", señaló durante su discurso de apertura en el panel "How Global Trade Can Promote Growth for All", realizado como parte de las reuniones de Otoño del FMI y el Banco Mundial, que se celebra en Indonesia.

Recomendó desbloquear todo el potencial del comercio electrónico y otros servicios comercializables y utilizar enfoques de negociación más flexibles dentro de la OMC, incluidos los acuerdos "plurilaterales".

Los gobiernos deben unir esfuerzos para asegurar una efectiva competencia sin distorsiones por subsidios estatales o dominancia excesiva en el mercado, además de reforzar medidas de seguridad en derechos de la propiedad intelectual.

Exaltó los benéficos del comercio en productividad y crecimiento para los países, pero reconoció que algunos grupos se han marginado de estos.

"Se ven muy afectados por el costo humano de la interrupción, ya sea por la tecnología, el comercio o una combinación de ambos", dijo en instó a los gobiernos a desplegar políticas nacionales más efectivas, incluida una mayor inversión en capacitación y redes de seguridad social, para que los trabajadores puedan mejorar sus habilidades, hacer la transición a empleos de mayor calidad y ganar más.