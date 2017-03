TLCAN 2.0 llevará tiempo, mucho tiempo, advierten expertos

ACAPULCO, Gro.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sobrevivirá, será negociado y habrá una versión actualizada, un TLCAN 2.0, pero el proceso será largo con vistas de ser aprobado a finales de 2018 o principios de 2019, señalaron expertos en comercio internacional de los tres países involucrados, México, Estados Unidos y Canadá.



Reunidos en el marco de la 80 Convención Bancaria en el puerto de Acapulco, quienes fueran piezas clave en las negociaciones del acuerdo comercial de Norteamérica hace más de dos décadas, Jaime Serra Puche, exsecretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Carla Hills, exrepresentante de Comercio de Estados Unidos y Michael Wilson, exsecretario de Comercio de Canadá, coincidieron en descartar la posibilidad de que el TLCAN sea cancelado y una nueva versión es una idea que cobra peso.



Serra Puche expuso que a lo largo de la historia del TLCAN, los flujos de comercio entre la región de Norteamérica han aumentado y no se redujeron más que cuando fue la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la quiebra de Lemman Brothers que dio origen a la crisis financiera.



En el mismo sentido, advirtió que así se verá en un futuro el periodo de la administración de Trump en la gráfica de los flujos comerciales, con éstos en aumento.



“Se verá como un 'hipo' en la tendencia y no será permanente”, señaló.



Sin embargo, reconoció la oportunidad de renegociar el acuerdo para que sea justo y más eficiente en donde las tres partes se obliguen a tener las mismas condiciones y reglas.



Al respecto, Carla Hills, representante de Comercio de los Estados Unidos y actual directora general de Hills and Company, confió en que este acuerdo no será cancelado “porque a ninguno de los tres países nos interesa (cancelarlo), sería una pérdida de competitividad”, dijo, pero reconoció que el proceso de un TLCAN 2.0 será largo.



“No sé cuándo la administración de Trump dará la notificación de 90 días al Congreso y luego saldrían a negociar 6 meses. Hay que tomar en cuenta que en 2018 hay elecciones presidenciales en México y en Estados Unidos en la Cámara de Representantes, así que el Congreso lo estará aprobando a finales de 2018 o principios de 2019”, señaló.



Sobre las preocupaciones de Estados Unidos, Hills dijo que versan sobre las reglas de origen y otros temas, en tanto que para Canadá, según el exsecretario de comercio Michael Wilson, son los productos agrícolas y de madera, cambios en la solución de controversias y temas de privacidad y almacenamiento de flujo de información transfronterizo.



Sin embargo, Jaime Serra advirtió que no se debe eliminar ningún escenario y tampoco eliminar los detalles.



: