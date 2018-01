La polémica sobre Chile que le costó el puesto al economista en jefe del Banco Mundial

Washington. Paul Romer renunció el miércoles como economista jefe del Banco Mundial tras quedar en el centro de la polémica al decir que la entidad había cambiado la metodología de su índice "Doing Business" para mostrar un indicador más bajo durante el mandato de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.



La renuncia de Romer, que se dio 15 meses después de que asumiera el puesto, fue anunciada en un comunicado interno publicado por el presidente del Banco Mundial al que Reuters tuvo acceso. "Paul Romer me ha informado su renuncia, efectiva de inmediato", sostuvo Jim Yong Kim en el comunicado.



"Aprecio la franqueza y honestidad de Paul, y sé que lamenta las circunstancias de su partida", agregó Kim, quien destacó que el Banco Mundial lanzará una búsqueda a nivel mundial para cubrir el puesto.



En una entrevista con The Wall Street Journal el 12 de enero, Romer pidió disculpas a Chile por los cambios a la metodología del reporte, que dijo había dado una impresión errónea del desempeño de los negocios durante la presidencia de Bachelet.



Chile se encuentra en el lugar 55 entre 190 países en la lista, desde el 34 en 2014, el año de la asunción de Bachelet. La clasificación del país bajó gradualmente al puesto 41 en 2015, al 48 en 2016 y al 57 en 2017.



En la entrevista con el WSJ, Romer dijo que el declive fue el resultado de cambios metodológicos, en lugar de un deterioro del entorno empresarial de Chile, y puede haber sido el resultado de motivaciones políticas del personal del Banco Mundial.