'Harvey' desata una 'batalla' entre México y EU... por combustible

El paso destructivo de 'Harvey' ha paralizado la producción de combustible en las refinerías a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México, elevando la competencia entre los clientes en Nueva York y México por suministros alternativos.



La tormenta, que azotó la costa del Golfo como un huracán de Categoría 4, podría cerrar hasta 30 por ciento de la capacidad de refinación de Estados Unidos esta semana, según la firma de consultoría de inversiones en energía Tudor, Pickering, Holt & Co. Además, los puertos de Corpus Christi y Houston, donde cientos de miles de barriles de gasolina y diésel salen cada día para la costa este de México, permanecerían cerrados por días.



Las refinerías en Europa podrían beneficiarse de una mayor demanda de sus combustibles. Hasta el momento, se prevé que la costa este de EU quede a salvo de cualquier escasez, gracias a inventarios saludables. Pero estos pueden disminuir a medida que Pipeline Colonial, el conducto principal que trae combustible de la costa del Golfo, reduce las tasas.



La región depende de entre 500 mil y 600 mil barriles diarios de importaciones europeas, y ahora podría necesitar más conforme México, que enfrenta sus propias interrupciones de refinación, recurre al otro lado del Atlántico para obtener más suministro.



"Las importaciones se desviarán de la costa este para abastecer a México", dijo Robert Campbell, jefe de investigación de productos petrolíferos de Energy Aspects. "México toma entre 400 mil y 500 mil barriles diarios de gasolina de EU en Nueva York. Ahora tienen que sacar esos barriles de otro lado".



Las refinerías de la costa del Golfo han visto un auge comercial vendiendo a la estatal Petróleos Mexicanos. Un camión cisterna puede llevar una carga de gasolina, diésel o combustible para aviones el lunes, hacer la entrega y regresar a casa para el fin de semana. La utilización de refinación de México cayó a 41% en julio, el nivel más bajo desde 1990, después de sufrir interrupciones imprevistas en una de sus plantas más grandes.



La alternativa más obvia de México es Europa, pero los precios son volátiles porque "aún existe el riesgo de que la situación se deteriore", dijo Ixchel Castro, analista sénior del consultor de energía Wood Mackenzie en Ciudad de México.



Precios en aumento



Los precios de la gasolina spot europea han aumentado casi 5 por ciento desde el viernes, según datos compilados por Bloomberg, pero enviar gasolina a Nueva York desde Europa sigue siendo poco rentable ya que tanto los precios de Nueva York como los de Europa van en aumento.



Las refinerías en Europa ya están enviando más cargas a través del océano; la semana pasada, los envíos a la costa este de EU aumentaron a más del doble, según datos de Aduanas de EU compilados por Bloomberg. La región ha tenido sus propios problemas, con el cierre de la refinería Pernis de Royal Dutch Shell en Róterdam, una de las más grandes de Europa, tras un incendio a finales de julio.



El martes por la mañana, nueve petroleros capaces de transportar alrededor de 2.7 millones de barriles de combustible que fueron provisionalmente fletados a PMI, el brazo comercial de Pemex, estaban inactivos en el Golfo de México, según datos de envío recopilados por Bloomberg. Actualmente hay cuatro petroleros que transportan cerca de 1.2 millones de barriles de suministros europeos a los centros mexicanos de importación de Coatzacoalcos y Tuxpan que debieran llegar en las primeras dos semanas de septiembre.



México ya recibe productos de Europa como una alternativa al mercado de la costa sureste de EU "cuando los márgenes son atractivos y permite a México no depender únicamente de la costa del Golfo", dijo Castro.



Petroleros llenos



Varios petroleros han sido reservados y están anclados a lo largo de la costa de México en puertos como Tuxpan y Pajaritos esperando para descargar, dijo una portavoz de Pemex quien pidió no ser identificada, citando la política de la compañía. Pemex compró cargas antes de Harvey para satisfacer la demanda en las próximas semanas, dijo la persona.



"No solo México sino el resto de América Latina estarían compitiendo por esos barriles", dijo Castro. "Cuanto mayor sea el paro en el Golfo, mayor será la competencia internacional por obtener los barriles y los precios más altos en el mercado europeo".