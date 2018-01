La élite de los millonarios se queda con 4 de cada 5 dólares del mundo

En el último año, la riqueza de los multimillonarios en el mundo aumentó en 762 mil millones de dólares, suficiente para acabar con la pobreza extrema hasta siete veces, sentenció la ONG Oxfam.



Precisó que durante el 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo "milmillonario" cada dos días.



En el análisis: “Premiar el trabajo, no la riqueza”, la organización británica reveló que en tan solo 12 meses, la riqueza de esta élite aumentó en 762 mil millones de dólares. Este incremento podría haber terminado con la pobreza extrema en el mundo hasta siete veces.



Asimismo, cuatro de cada cinco dólares de riqueza que se generaron en 2017 terminaron en los bolsillos del 1 por ciento más rico, mientras que la mitad más pobre del planeta se quedó sin nada.



El equipo investigador del citado informe realizó algunos cálculos relativos a América Latina y el Caribe y, en ese sentido, concluyó que la riqueza de los “milmillonarios” latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares en el último año.



Oxfam recalcó que con esa riqueza sería suficiente para acabar con toda la pobreza monetaria en un año en la región.



“Nuestro modelo económico fallido está incrementando la brecha entre ricos y pobres. Este modelo posibilita que los más ricos sigan acumulando inmensas fortunas mientras cientos de millones de personas ven socavados sus derechos fundamentales y tienen que luchar cada día para sobrevivir con salarios de pobreza, especialmente las mujeres”, sentenció la ONG con sede en Reino Unido.



DOS SIGLOS PARA CERRAR BRECHA



Por otro lado de la moneda, en la última década, los salarios de las personas trabajadoras aumentaron un promedio anual de solo 2.0 por ciento. Mientras, la riqueza de los "milmillonarios" aumentó un 13 por ciento al año.



Cerca de 56 por ciento de la población mundial vive con entre dos y 10 dólares al día.



En todo el mundo, las mujeres ganan menos que los hombres y están sobrerrepresentadas en los empleos peor remunerados y más inseguros.



Ante esta realidad, Oxfam pronosticó que se llevaría hasta 217 años cerrar la brecha salarial y de oportunidades laborales entre hombres y mujeres a nivel mundial.



En tanto, describió que tener un trabajo no significa escapar de la pobreza. Las personas trabajadoras que han salido de la pobreza extrema siguen viviendo en la miseria, endeudadas y luchando para sacar adelante a sus familias.



“El 50 por ciento más pobre del planeta (tres mil 700 millones de personas) no se benefició lo más mínimo del crecimiento económico mundial”, instó Oxfam.



“Actualmente, es difícil encontrar un líder político o un líder empresarial que no exprese públicamente su preocupación por la desigualdad. Pero son las acciones lo que cuentan, no las palabras. Si no cerramos la brecha entre ricos y pobres, no alcanzaremos el objetivo de erradicar la pobreza extrema, y en 2030, cerca de 500 millones de personas seguirán viviendo con menos de 1.9 dólares al día”, sentenció la ONG internacional.