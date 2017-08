La curiosa forma que usa un banco alemán para invertir en bitcoins 

¿Es de los que quiere poseer bitcoins, pero se avergüenza demasiado como para decirle a sus amigos que ha eludido activos tradicionales a cambio de una moneda con la reputación de ser una forma de pago ilícita en el pasado? ¿Le parece un desperdicio comprar acciones de un fondo enfocado en bitcoin que opera típicamente a una prima sustancial de su valor de activos netos?



Commerzbank puede tener una solución para usted, aunque no parece ser muy eficaz.



El banco alemán está comercializando una nota estructurada que permite a los inversionistas "obtener exposición a bitcoin sin invertir en la moneda virtual directamente".



La canasta subyacente se compone de acciones con igual ponderación de Shopify, DISH Network y Microsoft.



Estas empresas son "todas activas en la tecnología de bloques", de acuerdo con el resumen del producto para clientes no estadounidenses. El denominador común que vincula estas empresas a bitcoin es que facilitan las transacciones en la moneda digital.



El asunto es que ninguna de estas acciones ha mostrado nada que se asemeje a una relación significativamente fuerte con los movimientos de precios de bitcoin durante los últimos tres años.



La correlación de 63 sesiones entre el cambio diario en la moneda digital y cualquiera de esas acciones nunca superó 0.35. Una correlación más cercana a uno sugiere que algo se cotiza en sincronía con otro valor.



Un portavoz de Commerzbank no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.



Sorprendentemente, los fabricantes de chips como Nvidia y Advanced Micro Devices, que han registrado un impulso en la demanda de sus tarjetas gráficas debido al creciente interés en la minería de monedas virtuales, no están incluidos en esta canasta.



"Bitcoin ha sido la moneda de mayor rendimiento en el mundo en seis de los últimos siete años, pasando de cero a un nuevo valor máximo de alrededor de dos mil 700 dólares", dice la recomendación a clientes con fecha del 7 de agosto.



"Con bitcoin batiendo récord en precios recientemente, hay otras formas de invertir en la moneda virtual y la tecnología detrás de ella sin comprarla directamente", afirmó.



Ojalá las compañías seleccionadas por el banco fueran unas de esas.