Consar regresará 'guardadito' de 361 mdp a 42 mil guerrerenses 

ACAPULCO, GUERRERO.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) proyecta regresar unos 361 millones de pesos a poco más de 42 mil guerrerenses mayores de 65 años que a la fecha no han reclamado ese recurso financiero que tienen ahorrado mediante una cuenta Afore.



Con el apoyo del gobierno de Guerrero, la CONSAR llevará a cabo la Feria de Afores “Recupera Tu Guardadito”, del 10 al 12 de noviembre en Acapulco, donde se tendrán oficinas móviles para realizar diversos trámites y recibir asesoría con respecto a temas vinculados con el SAR y la seguridad social.



“Estos recursos forman parte del sistema de ahorro para el retiro que a la fecha suman alrededor de 54 mil millones de pesos y que a la fecha no han sido (reclamados) por unos 30.2 millones de personas que son los verdaderos propietarios de ese dinero. Este programa consiste precisamente en hacerles saber a esas personas mayores de 65 años, que tienen un dinero en el SAR y no lo han reclamado”, detalló Mónica Mendoza Archer, coordinadora general de información y vinculación de la Consar.



En conferencia de prensa, se informó que durante los tres días que durará el evento, también se ofrecerá información de cómo descargar la nueva aplicación “Afore Móvil” y sus beneficios, ya que la cuenta Afore representa su segunda fuente patrimonial -solo después de la vivienda- para más del 60 por ciento de los trabajadores, e incluso en mucho de los casos constituye su primer acercamiento al sistema financiero formal.



Con esta actividad, Guerrero se convierte en la cuarta entidad donde se lleva a cabo la Feria de Afores “Recupera Tu Guardadito” que puso en marcha el gobierno federal desde enero pasado, comenzando en el Estado de México, Coahuila y Tabasco donde más de 35 mil personas mayores de 65 años lograron recuperar alrededor de 535 millones de pesos.



“Quienes estén interesados podrán asistir a esta feria dentro de un horario que será mañana viernes de 12 del día a 5 de la tarde, mientras que sábado y domingo la atención será de 10 de la mañana a las 17 horas. Se ofrecerá orientación y se podrán realizar trámites adicionales como aclaraciones de documentación del IMSS y otras dependencias, los cuales son esenciales para completar el proceso correspondiente”, añadió la funcionaria federal.



El gobierno federal calcula que existen más de tres millones de mexicanos mayores de 65 años que tienen una cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y no han solicitado esos recursos porque la mayoría desconocen la existencia de esas cuentas., porque se trata de personas que dejaron de cotizar en una Afore, porque perdieron su trabajo o comenzaron a emplearse dentro de la economía informal sin continuar cotizando en el IMSS o el ISSSTE.



La entrada a la Feria de Afores “Recupera Tu Guardadito” será gratuita y está abierta a todo el público, a quien se le pide acudir con diversos documentos y datos como el número de seguridad social, acta de nacimiento o CURP, credencial de elector, pasaporte o documento migratorio en su caso y comprobante de domicilio.