¿Te sientes cansado? Esta puede ser la principal causa

En México el principal factor que causa fatiga o agotamiento en los empleados es la carga de excesiva trabajo o demasiado tiempo extra, lo que genera mayor rotación de personal en las empresas, y en los colaboradores rompe el balance vida-trabajo, revela un nuevo estudio de Kronos Latinoamérica.



El estudio, titulado "La Fatiga en las Organizaciones, México 2017", muestra que el factor principal del agotamiento en los empleados es la carga excesiva de trabajo o demasiado tiempo extra con el 54 por ciento de las menciones en una encuesta realizada a directivos de Recursos Humanos de empresas.



El rol no vinculado con la estrategia de la compañía (es decir, que lo que hacen los empleados no está impactando en la organización) es el segundo factor que causa fatiga entre la plantilla laboral con 19 por ciento de las menciones.



La falta de compañeros con habilidades correctas, compensación injusta, tecnología insuficiente para realizar labores y tener un mal jefe son otros factores que agotan a los trabajadores no sólo física, sino también mentalmente.



En el caso de "tener un mal jefe", la firma apunta que en la encuesta los directivos refirieron que ese factor afecta a sólo 7 por ciento de los empleados; sin embargo, en un seminario impartido en línea que hizo Kronos hace unos días, se detectó que 42 por ciento dice que tener un mal jefe es motivo de agotamiento.



Jaime Cardoso, director de Mercadotecnia de Kronos Latinoamérica, advirtió que el agotamiento de los colaboradores es una amenaza para la productividad de las empresas mexicanas, así lo consideran 5 de cada 10 directivos de Recursos Humanos, mientras que 42 por ciento opinó que afecta en el ausentismo y 20 por ciento en la afectación del clima laboral.



Sin embargo, la fatiga de los colaboradores es un elemento que las empresas no toman en cuenta como un factor que influye en mayor rotación laboral, lo que refleja que el cansancio no es medido y no existen estrategias para combatirla.



En contraste, tener empleados sin fatiga se traduce en mayor rentabilidad para las empresas, menos riesgos de trabajo y en un mejor clima laboral.



"Al no tener claridad de que la fatiga está provocando problemas de ausentismo, de baja de productividad, de agotamiento, no hay una conciencia de esto y no existe la medicina apropiada", comentó en entrevista.



RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA FATIGA



Si el primer factor de fatiga es la carga excesiva de trabajo o demasiado tiempo extra, la primera recomendación es hacer una programación adecuada; es decir, la gente con las habilidades correctas en el lugar y tiempo correctos durante un tiempo laboral adecuado.



"Las empresas deben de fomentar el balance vida-trabajo de tal manera de que no tengas tanto tiempo a la gente en las empresas, que las personas tengan muy claro el rol y objetivo que deben tener dentro de la empresa, de tal forma que las personas sepan cómo impacta su trabajo en los resultados de la organización", apuntó Cardoso.



Añadió que para disminuir la fatiga es necesario que las empresas evalúen si hace falta personal y si las personas están trabajando por objetivos claros. ¿El equipo actual es el adecuado? Si la respuesta es no, lo que se debe hacer es cambiarla de posición y fijarle objetivos bien enfocados.



Cardoso dijo que la fatiga también puede ser mental, por lo que las empresas pueden identificar a estos trabajadores fatigados mediante conversaciones en las que los empleados manifiesten su sentir de por qué no está alcanzando sus metas. "Si el empleado está teniendo fricciones con su jefe o compañeros de trabajo, puede ser una señal de que está fatigado".



El estudio de Kronos fue realizado a partir de una encuesta a 100 líderes de Recursos Humanos, incluidos vicepresidentes, directores y gerentes de organizaciones de 100 a más de 2 mil 500 trabajadores de los sectores como manufactura, logística y distribución, retail, hospitalidad (restaurantes y hoteles), salud, servicios, entre otros.

