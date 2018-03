La banca ‘teme’ por la demagogia de los candidatos

Este año, América Latina vive en varios de sus países procesos de sucesiones presidenciales, por lo que a la banca que opera en la región le preocupa que los candidatos no hablen sobre políticas concretas y se enfoquen en demagogia, explicó Giorgio Trettenero, secretario General de la Federación Latinoamericana de Bancos, (FELABAN).

En entrevista con El Financiero, en el marco de las reuniones de presidentes de las Asociaciones Bancarias Latinoamericanas que se realizan en la Ciudad de México, recordó que en este año el 80 ciento de la región latinoamericana se encuentra en proceso de elecciones.

“Como banca nos preocupa que los candidatos no hablen sobre políticas concretas, a veces se está tendiendo mucho a usar la demagogia y a ofrecer exoneraciones de impuestos sin decir cómo se financiarán, pensiones gratis para todos y eso tiene un costo que ojalá haya una educación suficiente entre la población para saber si son medidas civilizadas, pueden sonar muy lindas, pero al final todo tiene que financiarse y alguien tendrá que pagar y eso no lo pagará el Estado, lo pagarán al final las personas”, indicó.

Trettenero recordó que en Chile se dio ya un cambio con la llegada de Sebastián Piñeiro, que es “más de centro derecha, e igual pasó en Brasil, parece hay una tendencia de regresar al libre mercado y competencia, más que el tema socialista”, un ejemplo es lo que también se vive en Argentina que busca recuperar la confianza en el sistema financiero, al igual que en Brasil donde su economía se encuentra en proceso de mejora.

Sin embargo, afirmó “la banca vive y se adapta a lo que salga. Hay que tener cuidado, hay que elegir a los mejores que lo que ofrezcan vayan en beneficio del país. En julio ustedes eligen, lo que he escuchado de la gente sobre los candidatos, no de banqueros aclaro, es que a las personas no les gustan los candidatos que hay, y eso motiva que voten por el que menos les disgusta, pero uno tiene que votar por alternativas que le gusten y sean constructivas, ojala que todo vaya por buen puerto, porque tienen temas serios como la renegociación del TLCAN”.

En su opinión, la renegociación del acuerdo es un tema importante a nivel país, pero consideró se puede hacer mucho comercio interregional con Latinoamérica y puede ser una opción para explotarse, “hay mercados y se pueden hacer negocios, ojalá que el que venga (Presidente) lo vea”.

En América Latina, dijo, la banca atraviesa un buen momento y cumple con estándares por encima de Basilea, manteniéndose los bancos líquidos y rentables “lo que muestra la solidez y que permite capitalizarse y modernizarse con tecnología para fomentar la inclusión financiera, estos años que se vienen 2018 y 2019 creo serán de mejores vientos, ya paso lo peor y ahora veremos mejores ritmos de crecimiento”.