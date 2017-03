Krugman avizora que Trump va al fracaso

TOLUCA.- Aunque Donald Trump lleva apenas poco más de dos meses en la Casa Blanca, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, ya ve síntomas que indican un fracaso de su mandato.



En entrevista con El Financiero, el economista y académico reflexionó sobre los primeros pasos de Trump como Presidente, a quien ya ve con la popularidad cayendo y sin credibilidad.



“No lo sabemos con total seguridad, pero supongamos que en unos años volvamos atrás y cuando hablemos de Trump digamos que fue totalmente incapaz de gobernar, que su comportamiento era inconsistente con su cargo, que no tuvo políticas que funcionaran”, dijo Krugman, quien es una de las voces más influyentes a nivel internacional con duras críticas al actual Presidente de EU.



Las razones son las diversas maniobras y acciones que la Casa Blanca ha tratado de ejecutar, pero que no han podido concretarse y que incluso están cambiando en relación a como en la campaña fueron propuestas.



La más reciente fue el nuevo sistema de salud que el Presidente impulsaba para echar abajo el ‘Obamacare’, pero que el viernes pasado ni siquiera fue votado ya que no tuvo el apoyo suficiente incluso dentro del partido republicano.



Las decisiones y aptitudes que Krugman ve en los primeros meses de mandato de Trump, hacen pensar al economista que el Presidente y magnate podría orillar a su país a una crisis económica, pero al mismo tiempo ve las mismas probabilidades en que Trump deje el cargo antes de su primer año de mandato.



“Pienso que los dos escenarios tiene la misma probabilidad de suceder. Mientras más tiempo esté en el cargo, mayores son las probabilidades de que provoque una crisis”, dijo Krugman.

En este sentido precisó que las crisis que puede propiciar la administración Trump no sólo se pueden dar en el ámbito económico, sino en otros rubros también muy delicados como son política exterior y medio ambiente.



“Con certeza estos son los peores dos primeros meses de un presidente de EU en la historia”, dijo.



Por otro lado, Krugman consideró que si un partido de izquierda llega a la presidencia en México, probablemente habría un clima de confrontación con Estados Unidos.



Sin embargo, también aseguró que la administración Trump podría encontrar la forma de trabajar con un gobierno mexicano de izquierda.

