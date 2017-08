IP no quiere cambios en las reglas de origen del sector automotriz

A una semana de que arranque el primer ‘round’ en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la iniciativa privada mexicana está lista para defender al sector automotriz.



Aunque en los objetivos del gobierno de Estados Unidos aún no se exponen los cambios que se buscarán en las reglas de origen, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) dejó claro que no permitirá ninguna modificación en este rubro para este sector.



“Hay sectores en donde la regla de origen es inamovible, como el sector automotriz, en el que no se permitirá un incremento en el contenido”, dijo Eugenio Salinas, presidente de la comisión de comercio exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y vicepresidente de negociaciones del Comce.



Las reglas de origen son los criterios para determinar la procedencia nacional de un producto importado y en el sector automotriz es cercana a 60 por ciento.



IP PIDE NO CONTAMINAR CON POLÍTICA



En el Senado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió no contaminar la renegociación del TLCAN con los procesos políticos de 2018 y llamó a no ceder ante la posible eliminación del Capítulo 19 del TLCAN, como busca EU.



“No debemos ceder en que dejemos de tener un mecanismo de resolución de conflictos comerciales”, indicó su presidente Juan Pablo Castañón, tras la reunión.



El Capítulo 19 establece la creación de páneles binacionales para solucionar conflictos de dumping.