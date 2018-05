IP está tranquila de que el gobierno no ceda en TLCAN ante presión de calendarios

El director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, aseguró que la iniciativa privada se muestra “tranquila” ante la posición del gobierno mexicano y sus negociadores de no ceder ante la presión de los calendarios políticos y la fecha límite que anunció el presidente de la cámara baja de EU, Paul Ryan, para enviar un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al congreso del país vecino antes del 17 de mayo.

“Nosotros estamos tranquilos de que el gobierno mexicano no esté cediendo ante la presión de un calendario, y no esté cediendo ante la presión no sólo del anuncio del representante Paul Ryan del partido republicano, sino de la parte política en México, me parece que al poner una raya de la mano del sector privado el gobierno mexicano está siendo muy responsable”, dijo Kalach en entrevista con El Financiero.

Si se obtiene un acuerdo en principio antes del 17 de mayo, según los calendarios del Trade Promotion Authority de EU, el congreso en turno del país vecino tendría la posibilidad de ratificar el acuerdo en el año en curso; y por la parte mexicana, el senado podría tener una sesión extraordinaria en agosto para hacer lo mismo, sin embargo, Kalach asegura que esta no es una fecha fatal para las negociaciones.

“Si eso no pasa eso no quiere decir que ya acabó la negociación y que ya perdemos todo, al revés, en la negociación se cierra esta ventana de oportunidad, pero la negociación sigue, y la lucha del cabildeo para que no se salga sigue ahí, no es una fecha fatal”, comentó.

Asimismo, el empresario considera viable la consolidación de un acuerdo antes del 17 de mayo si se presenta voluntad y flexibilidad por parte del equipo negociador americano, pero si continúa la intención de establecer cláusulas como la sunset o la propuesta de estacionalidad será difícil ver la consolidación de un acuerdo.

“Yo creo que sí se puede (cerrar) pero se necesita pasar por esa flexibilidad”, comentó

De acuerdo con Kalach, esperarán el reporte de lo que sucedió hoy; después proseguirán a ver lo que suceda el fin de semana; y partiendo de ahí “veremos un poco la estrategia hacia el lunes”.

El secretario de economía, Ildefonso Guajardo, informó hoy tras una reunión ministerial que es posible que el lunes se vuelva a reunir con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, y con la ministra de asuntos exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.