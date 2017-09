Inversión fija registra la mayor caída desde 2009

La Inversión Fija Bruta reportó al cierre del primer semestre de 2017 una baja de 1.2 por ciento en términos acumulados, enmarcando la mayor contracción en inversión en capital desde 2009.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la baja registrada en la primera mitad del año es además la primera pérdida para la inversión productiva en dos años y se advierte que deriva del menor dinamismo en la construcción.



El rezago en el sector constructor es consecuencia de la estrategia de austeridad fiscal ejecutada por el Gobierno Federal con el fin de lograr un superávit primario este año, lo que ha limitado significativamente el presupuesto para obras de infraestructura.



En el agregado, la inversión en construcción, residencial y no residencial, se redujo en 3.8 por ciento en el semestre, que resalta de igual forma como el descenso más significativo en ocho años.



Aunque las obras residenciales moderaron su expansión con una tasa de uno por ciento en el último año, las obras no residenciales, asociadas al gasto público, cayeron 7.7 por ciento. Con esta contracción, además de hilar dos años de disminuciones, se alcanza el mayor descenso para el sector a partir de 2001, es decir, 16 años.



No obstante, el gasto realizado en maquinaria y equipo reveló un repunte de 2.7 por ciento respecto al año pasado, luego de que la primer mitad de 2016 reportara un incremento nulo. El capital de origen nacional, apoyado especialmente por las compras de maquinaria, se elevó 2.8 por ciento en un año, hilando tres años de aumentos constantes.



La inversión en maquinaria y equipo de importación se recuperó luego de una baja de poco más de 3.0 por ciento en 2016. El dinamismo que cobró la importación de equipo de transporte apoyo para que el capital importado aumentara 2.7 por ciento en el primer semestre de este año.