Inversión en América Latina volverá a caer en 2017

Las inversiones extranjeras directas (IED) en América Latina y el Caribe volverán a caer en torno al 5 por ciento, arrastradas por la contracción del precio de las materias primas, estimó este jueves la Cepal.



El descenso se suma a la contracción de 7.9 por ciento registrada el año pasado, cuando las inversiones totalizaron 167.043 millones de dólares, y la caída de 9.1 por ciento en 2015, que supuso el menor nivel en cinco años.



Ante la nueva caída proyectada, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó a los países "a generar políticas para atraer flujos que apoyen los procesos nacionales de desarrollo sostenible".



Los bajos precios de las materias primas –motor de las economías regionales- impactó en las inversiones dirigidas al sector de recursos naturales, cuyas inversiones cayeron un 13 por ciento en 2016 y que se suman al 18 por ciento del periodo 2010-2015, explicó Cepal, un organismo técnico de Naciones Unidas con sede en Santiago.



En cambio, cobraron peso las manufacturas y los servicios, que en 2016 concentraron el 40 por ciento y 47 por ciento respectivamente de los flujos de inversión regional.



En el último año nuevas inversiones fueron lideradas por las energías renovables, telecomunicaciones y la industria automotriz.



Los proyectos en energías renovables representaron el 18 por ciento del monto anunciado en 2016 (en 2005-2010 fue de 6 por ciento), lo que posicionó a esta actividad como la más dinámica del período, especialmente en Chile y México.



En total en 2016, la región recibió el 10 por ciento de la Inversión extranjera global, en similar rango a 2015 pero menor al 14 por ciento promedio que se había logrado entre 2011 y 2014.



La inversión extranjera directa ha sido un factor importante para el desarrollo de actividades exportadoras de la región, pero los nuevos escenarios tecnológicos "exigen nuevas políticas para aprovechar los beneficios de la IED en los procesos nacionales de desarrollo sostenible", planteó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, al presentar en rueda de prensa el informe.



BRASIL AL TOPE



Pese a la recesión que golpeó en los últimos dos años a la economía brasileña, este país -la mayor economía regional- aumentó en 5.7 por ciento sus entradas de IED en 2016 y se mantuvo como el principal receptor en la región, con 78.929 millones de dólares, equivalentes al 47 por ciento del total.



Los números azules, sin embargo, no se debieron a ingresos de nuevo capital, sino a un aumento de los préstamos entre transnacionales, explicó la Cepal.



México, que recibió 32.113 millones de dólares y fue el segundo país receptor (19 por ciento del total), no logró sostener el dinamismo de años previos y anotó una caída del 7.9 por ciento, aunque se mantuvo en niveles históricos elevados.



En tanto, las entradas en Colombia crecieron un 15.9 por ciento hasta totalizar 13.593 millones de dólares, posicionándose como la tercera economía con mayores ingresos de inversión extranjera directa (8 por ciento), por encima de Chile, que concentró 12.225 millones de dólares, con una caída del 40.3 por ciento.



Argentina atrajo 4.229 millones de dólares de inversión en 2016, un 64 por ciento menos que el año anterior.



Panamá, la economía que en 2017 liderará el crecimiento regional, con una expansión esperada del 5.6 por ciento, concentró el 44 por ciento de las entradas en Centroamérica en 2016, mientras que Costa Rica atrajo al 27 por ciento.



En el Caribe, República Dominicana recibió 49 por ciento y Jamaica 16 por ciento de la IED de la subregión.



En cuanto a los países inversionistas, el estudio indica que estos no se han diversificado: el 73 por ciento del total de la IED ingresó desde Estados Unidos (20 por ciento), principal inversor individual, y la Unión Europea (53 por ciento).



China aportó sólo con el 1.1 por ciento de la IED recibida por la región en 2016, "dato que subestimaría la presencia de los capitales chinos en los países de América Latina y el Caribe", de acuerdo a la Cepal.



Pero, "dadas las grandes operaciones que ha realizado China en el primer semestre de 2017, es de esperar que esta participación aumente el próximo año", plantea el documento.

