Inversión del sector público registra menor nivel en 6 años

La inversión en infraestructura del Gobierno federal entre enero y marzo de 2017 fue la más baja en seis años.



Sumó 187 mil 147 millones de pesos, en términos constantes, y disminuyó 20 por ciento, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el mismo periodo del año anterior también cayó 20 por ciento, y desde que hay registros disponibles no se reportaban dos años consecutivos con caídas en un periodo similar.



La inversión física, que es la que se destina a la construcción o conservación de obra pública y a la adquisición de bienes de capital, se ubicó en 48 mil 625 millones de pesos en abril de 2017, esto es una disminución de 14 por ciento en términos reales respecto de igual mes del año anterior.



Durante la presentación del Informe Trimestral correspondiente al primer trimestre del año, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, calificó como “preocupante” la menor inversión por parte del gobierno, e incluso, de la iniciativa privada, ya que menos recursos destinados a ese rubro “pueden hacer la diferencia en el crecimiento de largo plazo”.



Mariana Campos, directora de México Evalúa, señaló que hay una tendencia a la baja en la inversión debido a que las finanzas públicas del Gobierno federal atraviesan por un “estrés financiero” y en este momento debe pagar obligaciones que son un gasto que no puede recortar, como costo financiero de la deuda, capitalización de las empresas Pemex y CFE, participaciones federales, y en ese sentido la infraestructura se vuelve un área factible de recortar.



“Esta reducción tiene un efecto que nos debe preocupar, el gasto en inversión física, a pesar de que también se ha encontrado que en México no se gasta eficientemente, creemos que es un gasto que promueve el crecimiento económico e impactar en la productividad, por lo que recortar ese rubro puede tener un efecto en el corto plazo”, mencionó.



José Luis de la Cruz, director del director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), consideró que la consecuencia de que se deje de invertir es que se frena el desarrollo de la infraestructura que se requiere para aumentar la productividad de la economía y con ello se afecta el crecimiento económico del sector de la construcción y de la economía en general.



“Es una estrategia aplicada desde hace treinta años que afectó la capacidad de crecimiento potencial del país: la disminución del gasto público se hizo en función de reducir la inversión pública”, comentó.

Ambos expertos consideraron que sí hay espacio para recortar gasto en otros rubros para no castigar la inversión.



“Se debe ajustar el gasto corriente en operación, durante los últimos años es la parte que más se incrementó y la que menor crecimiento genera”, dijo De la Cruz.



Al respecto, Campos mencionó que “sí hay espacio para recortar en otras áreas como publicidad gubernamental se gastan alrededor de ocho mil millones de pesos al año y ese no es un gasto no tiene efecto en crecimiento económico”.



De acuerdo con Banxico, ante la contracción de la inversión pública, y la debilidad de la inversión privada el potencial de crecimiento del país podría verse afectado.