Interpol alerta a autoridades mexicanas sobre fraudes en Forex

La Interpol envío este martes a las autoridades financieras mexicanas una alerta de fraude detectada en el mercado de intercambio de divisas Forex que opera las 24 horas todos los días con la empresa Fortis IM Trade que ha detectado actos fraudulentos en varios países.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se les compartió información sobre esta empresa que opera en diversos países ofreciendo invertir en mercados Forex y una vez que se les entrega el dinero la persona no lo recupera.

De acuerdo con la notificación, cuando una persona decide invertir en Fortis IM Trade a 'manera de gancho' se abre una cuenta para que realice inicialmente prácticas de inversión mientras se familiariza con el sistema. Posteriormente, la inversión se hace con dinero real.

Como parte del engaño y para ganar la confianza del inversionista, los estafadores a través de esta empresa entregan 'cartas de garantía' de sus operaciones, las cuales son falsas.

Una vez que el cliente se percata de que está siendo estafado y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por correo electrónico donde le informan que sus recursos están congelados, bajo el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y desista de solicitar sus recursos, para ello invocan el artículo 352 de la 'Patriot Act' (Ley Antiterrorismo estadounidense), lo que siembra temor en los usuarios.

Posteriormente, cuando por fin contactan a los representantes de Fortis IM Trade, los usuarios son informados de que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las 'cuentas congeladas' denominada WINDSOR CAPITAL MANAGEMENT, la cual también es una compañía fraudulenta.

En su página en internet, esta empresa dice que se encuentran en Nueva York, pero no incluye ningún tipo de referencia de algún organismo o institución que lo respalde.

En México, el mercado Forex no está regulado, por lo que la Condusef no puede tomar quejas en contra de estas empresas, además de que las transacciones entre los inversionistas y las empresas de corretaje, no están reguladas por ninguna autoridad mexicana. En todo caso, el inversionista debe apegarse a la jurisdicción del país donde se haya hecho la transacción.

Si una persona decide operar en Forex, recordó que los promotores o brokers de estas inversiones no tienen autorización ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También que las operaciones en el mercado Forex se realizan fuera de territorio mexicano, por lo que en caso de presentarse algún problema con las operaciones de compra-venta de divisas, no pueden ser defendidos por la Condusef.

Además de que entre mayor sea el rendimiento que ofrezcan por la inversión, mayor es el riesgo de perder, por ello sedebe tener cuidado con las operaciones que otorguen rendimientos extraordinarios.