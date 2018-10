Inteligencia artificial y robótica, atractivos de inversión para las Afore

La tecnología y la biotecnología son áreas de interés para las inversiones globales y las afore, según Codie Sánchez, directivo de Latin American and US offshore Investment Distribution en First Trust

"La tecnología y la biotecnología son áreas de gran interés para las inversiones temáticas globales y también para las Afores con las que trabajamos en México, que quieren invertir en inteligencia artificial y en robótica", dijo Codie Sánchez.

La robótica, inteligencia artificial, biotecnología, pero también el consumo de productos y las empresas socialmente responsables, es en donde los inversionistas institucionales como las Afores, están buscando invertir para hacer crecer los ahorros que les han confiado, coincidieron directivos de estrategia de firmas de gestión de activos.

Para la firma norteamericana de gestión de portafolios globales, primera en lanzar un título referenciado, ETF, de cómputo en la nube en 2011, la biotecnología de empresas estadounidense son una buena inversión pero también hay oportunidad en China.

"Como inversionistas tenemos que saber qué es 'sexy' para invertir y China es la base de las inversiones hoy", apuntó.

Identificar las oportunidades de inversión en los mercados emergentes es la tarea de Lu Yu, manager director, Portafolio Manager de Allianz Global Investors, quien apuesta por las firmas de productos de consumo.

"Vemos un interés tremendo en consumo de productos de mercados emergentes, sobretodo en países asiáticos como Taiwan y Hong Kong, en donde el consumidor esta buscando productos de mayor valor", señaló durante su participación en el panel sobre Inversiones Temáticas organizado en la 3a Convención Nacional de Afores.

Además del interés en sectores como la robótica y la salud, el universo de empresas socialmente responsables (ESG), cada vez más atrae la atención de los inversionistas institucionales, aquellos que invierten grandes sumas bajo encargo de fondos de inversión o family offices, dijo Steve Medina, CIO de Manulife Asset Management.

"En el corto plazo nadie diferenciará las estrategias de inversión en ESG sobre el resto, serán normales al ser consideradas en la inversión temática", dijo.

Al respecto, Lu Yu, de Allianz Global Investors, advirtió que se debe estar consiente de que la inversión en ESG no es para dar ganancias significativas en dos años, "sino para un horizonte de largo plazo, de unos 10 años".