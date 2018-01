Integrantes del TPP buscan firmar nuevo acuerdo en marzo

Los jefes de negociación de los 11 países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP, por sus siglas en inglés) comenzaron este lunes dos días de trabajo con la meta de suscribir el documento el próximo marzo.



Australia, Chile y Japón están interesados en que la firma sea en el tercer mes de este año, y para lograr su objetivo deben convencer a Canadá, explicó un despacho de la agencia Kyodo.



El corazón del TPP sin Estados Unidos, que formaba parte del acuerdo pero se retiró al inicio de la actual administración del presidente Donald Trump, estaba listo en noviembre, pero Canadá puso objeciones y obligó a una nueva demora.



La fecha de marzo es necesaria para hacer posible que todas las partes lleven adelante sus procedimientos internos, explicó Toshimitsu Motegi, ministro japonés a cargo de la negociación del TPP.



Canadá ha pedido que no haya premura, y entre las objeciones que levanta figura su deseo de imponer restricciones a películas extranjeras para proteger su cultura, en particular la herencia francesa.



Por su parte, Vietnam desea ser exentada de sanciones comerciales por terceros países si se encuentra que en su territorio no se protegen los derechos laborales.



Malasia y Bruei pretenden que siga el trato preferencial para sus empresas estatales y la industria del carbón.



Una de las modalidades para superar esa serie de demandas, es congelar la aplicación de las cláusulas correspondientes, dijeron fuentes de la negociación a Kyodo.



Australia y Japón han señalado que inclusive están dispuestos a concretar este nuevo TPP tan pronto como sea posible y con aquellos países que estén dispuestos.



Chile, a su vez, se ha ofrecido a ser la sede de la ceremonia de firma antes de su cambio de presidente, que tendrá lugar en marzo.