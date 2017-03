Pemex abre investigación interna a Odebrecht y Lozoya

El Consejo de Administración de Pemex autorizó tres nuevas investigaciones internas para los casos de Odebrecht, Agro Nitrogenados, y uso de recursos de transporte irregular por parte de funcionarios de la petrolera.



De acuerdo con un reporte presentado por la Auditoría Superior de la Federación, en este último caso Emilio Lozoya es el principal responsable dado que no hay explicación de los más de 180 vuelos ni del gasto de 63.2 millones de pesos en el helicóptero Eurocopter EC-145 y el avión denominado Cessna Sovereign de Pemex.



De hecho, todos los casos en los que se aplicará un nuevo método de investigación interna sucedieron dentro de la administración de Emilio Lozoya.



Con respecto al caso Odebrecht, el Consejo de Administración que preside Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, autorizó una investigación detallada de todos los contratos que tenga Pemex con la brasileña.



Mientras que Agro Nitrogenados, propuesta ganadora de Jacobs Engineering, no cumplió con el programa de 12 meses para la ejecución de los trabajos, no consideró las actividades en materia ambiental, ni lo relacionado a la cogeneración de la planta y aún así Pemex la calificó como la propuesta más competitiva, sin tomar en cuenta que con ella se contravenía la Constitución, la Ley de Obras Públicas, así como la Ley Federal de Presupuesto, entre otras.



También “reforzar las medidas de control que sean necesarias a fin de impedir actos de corrupción en Pemex y sus empresas productivas o filiales”.



En esta misma sesión del 1 de marzo por la que se firmó el acuerdo CA-001/2017 se autorizó un nuevo “Mecanismo de coordinación entre su Auditoría Interna, la Unidad de Responsabilidades diversas áreas de Pemex y sus empresas productivas o filiales para la atención de presuntas irregularidades”.



Con ello ahora la Auditoría Interna realizará diversos reportes que turnará o denunciará según la gravedad a las autoridades competentes.