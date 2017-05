Informalidad alcanza en abril el nivel histórico más bajo

La tasa de informalidad laboral alcanzó en abril el nivel más bajo en la historia de la serie. Con un nivel de 56.5 por ciento de la población ocupada, la población que labora en la informalidad representó la proporción más baja, al menos desde enero de 2005, según cifras del Inegi.



Los trabajadores informales son aquellos que, aunque pueden prestar sus servicios a unidades económicas formalmente establecidas, su situación laboral los vuelve vulnerables. Por ejemplo, porque su fuente de trabajo no reconoce el vínculo laboral o no cuenta con seguridad social.



No obstante, cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también advierten sobre un descenso en el número de personas ocupadas en el sector informal, es decir, negocios por cuenta propia, etcétera.



Este segmento de los ocupados alcanzó 26.4 por ciento de la población ocupada total, enmarcando el nivel más bajo desde abril de 2007, un periodo de 12 años.



Empero, este contexto también reveló un ligero incremento en la tasa de desocupación de la economía, la cual cerró el mes en 3.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Con ello se iguala el nivel de desempleo del inicio de año.



En el caso de los hombres, el desempleo observó un marginal decremento para ubicarse en 3.4 por ciento, mientras que la desocupación para las mujeres se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior, en un nivel de 3.9 por ciento.



De igual forma, la población subocuapada registró un aumento, este índice recoge la situación de las personas que a pesar de contar ya con un empleo, tienen la necesidad y el tiempo para trabajar más horas, ya que su empleo actual no es suficiente.



Se advierte que 7.2 por ciento de los ocupados, están en esta situación, la mayor tasa desde febrero.



: