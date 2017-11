Inflación se acercará al 3% sin importar quién dirija Banxico: Carstens

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, garantizó este viernes que hacia finales de 2018 la inflación estará cerca del 3 por ciento, la meta de estabilidad de precios, esto sin importar quién sea el nuevo dirigente de Banxico.



El jueves, el Banco Central mantuvo su tasa de interés en 7 por ciento. Ésta fue la tercera reunión de política monetaria en que la tasa se mantiene sin cambios, en momentos en que la inflación se encuentra en un nivel de 6.37 por ciento, por encima del rango objetivo del Banco de 3 por ciento +/- un punto porcentual.



“El Banco de México va a seguir vigilando los determinantes de la inflación para asegurar que a finales del año que entra esté cerca de 3 por ciento. El Banco va a seguir haciendo su trabajo, seguimos cuidando todos los determinantes del incremento de los precios, con la determinación de que una inflación baja estimula la actividad económica del país”, declaró Carstens.



Tras participar en el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el gobernador de Banxico destacó que se buscan mejores salarios, ya que es un pendiente en el país, pero la recomendación es que se haga con mucha prudencia, de tal forma que no se vuelva en sí mismo un impulso a la inflación.



“Es decir, tenemos que encontrar el punto medio, de tal forma que si hay un aumento salarial significativo, sea con la prudencia de que no alimente el proceso inflacionario, que es muy importante darle la vuelta”, destacó el titular del Banco Central.



Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelara que la tasa de inflación anual a octubre fue de 6.37 por ciento, la autoridad monetaria explicó que han habido algunos choques en algunos precios, en particular en los precios del gas LP, Cartens dijo: “Creo que van a ser transitorios y el banco va a seguir va a seguir muy vigilante”.



A poco menos de tres semanas de que deje el Banco de México para sumarse al Banco de Pagos Internacionales, el CCE reconoció la labor del dirigente de Banxico y manifestó quede tiene que seguir trabajando la estabilidad de precios.