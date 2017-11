Industriales tienen su propio 'Plan B' en caso de que termine el TLCAN

Los industriales de México tienen su propio Plan B en caso de que las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fallen, dijo Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).



Las demandas de Washington, que van desde que el TLCAN establezca límites mínimos de contenido estadounidenses en autos, hasta que se deseche un mecanismo clave de resolución de disputas y se incluya una cláusula de caducidad automática, agriaron el ánimo en la ronda de conversaciones previa el mes pasado en Virginia.



Tales medidas han despertado temores de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda seguir adelante con las amenazas de dejar el tratado.



De darse ese escenario, el plan que contemplan los industriales incluye apoyo inmediato a los sectores más afectados, la construcción de un marco institucional para el libre comercio del país y la diversificación de mercados, señaló Herrera en el marco de Expo Transporte 2017 que se celebra en Guadalajara, Jalisco.



El líder de los industriales reconoció que México está en medio de una negociación en donde se han endurecido las posiciones, el Cuarto de Junto y el equipo negociador han hecho un buen papel, han demostrado firmeza y habilidad.



“Estamos listos para lo que resulte. Tenemos toda la capacidad para salir adelante muy bien librados y si esta negociación no llegara a buen término, hay un Plan B”, dijo.



Explicó que más del 80 por ciento de lo que México exporta a Estados Unidos tendría, de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un arancel menor del 5 por ciento y en su mayoría menor al 3 por ciento.



“Esto no debería ser una catástrofe económica pero en ese Plan B se deberá reaccionar de manera inmediata para apoyar al 20 por ciento restante de las exportaciones que si aumentaría su arancel, principalmente concentrado en el sector automotriz, agroalimentario, una parte textil, del vestido y calzado”, señaló.



Agregó que otra parte importante es la de definir un marco institucional para el libre comercio que siga México, ya que hasta ahora la pauta ha sido lo estipulado por el TLCAN y si éste desaparece habrá que definir uno nuevo.



El tercer elemento de su estrategia es la diversificación de mercados en donde, según el presidente de la Concamin, ya hay camino avanzado en las negociaciones de acuerdos con países en diferentes frentes, tanto en Europa, Sudamérica y Asia.



“El TLCAN es muy importante para nosotros pero tenemos muchos temas más que resolver en la agenda interna que debemos resolver para tener una industria desarrollada y competitiva. Nuestra posición en esta quinta ronda de negociación es la de seguir profundizando el encadenamiento productivo.



“Esta ronda será definitiva no vamos a permitir ninguna imposición o una medida que atente contra la viabilidad del desarrollo económico de México. Lo que pone en riesgo la viabilidad de la negociación son las propuestas que se salen de la lógica de una negociación y que incluso van en contra de las reglas de la OMC”, apuntó.



Algunos grupos de trabajo deben comenzar a reunirse a partir del miércoles para discutir temas que van desde textiles y servicios, hasta mano de obra y propiedad intelectual. Las conversaciones principales se iniciarán formalmente el viernes y se extenderán hasta el 21 de noviembre.



Con información de Reuters