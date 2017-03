Industriales dejan de invertir más de 200 mdp en Nayarit en el 1T17

Tepic.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Nayarit, Fernando Sánchez Zatarain, señaló que en lo que va del primer trimestre de 2017, industriales nayaritas han dejado de invertir más de 200 millones de pesos, debido a la crisis económica en el sector.



En entrevista para El Financiero, Sánchez Zatarain afirmó que las inversiones han disminuido hasta 40 por ciento en lo que va del primer trimestre de este año, debido a que algunos empresarios tienen problemas para adquirir mediante importaciones, materias primas que se cotizan en dólares.



"No podemos invertir porque no podemos importar más materia prima que tiene costo en dólares, y porque los combustibles, la energía eléctrica y gas, han subido de precio por las reformas estructurales, y ya no podemos tener en nuestras industrias producción programada desde el año pasado", resaltó.



El empresario mencionó que más de 348 industrias de la Canacintra Nayarit, han quedado sin margen de maniobra para poder invertir en su producción, nuevas microindustrias y por lo tanto, generar empleos; en este sentido, también adelantó que en este mismo período podrían cerrar sus puertas 4 empresas.



Los giros industriales más afectados son el metal mecánico, la industria química y paraquímica, el sector de la construcción, papel y cartón y otros fabricantes que importan prima desde Estados Unidos con precios incrementados hasta 30 o 40 por ciento de su valor.



Fernando Sánchez estimó que unas de las medidas para aminorar los efectos negativos de estas cuestiones, sería obtener créditos a fondo perdido o fondos blandos con tasas de interés bajas, y esperar a que en 2018 bajen los precios del dólar y se mantengan el de las gasolinas y electricidad.



Del mismo modo, el titular de Canacintra Nayarit, dijo que es necesario que las autoridades nayaritas ofrezcan estímulos a este sector, y promuevan el rescate de inversiones locales, ya que se ha ofrecido mayor respaldo a empresas extranjeras, -como armadoras de autopartes-, con donaciones de terrenos, condonaciones fiscales, entre otros.



Actualmente, destacó, su sector se encuentra solicitando la donación de un terreno en el área conocida como 'Ciudad del Conocimiento' en esa capital, para asentar el CIITRAN (Centro de Innovación de la Industria de la Transformación), en el que se dará impulso a la investigación y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, aplicable al desarrollo económico local.



