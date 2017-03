La forma de diseñar y producir calzado en México está dando un paso muy importante, introduciendo tecnología de punta que llevará al sector a una nueva era.



En la septuagésima sexta exposición del Salón de la Piel y Calzado (SAPICA) en León Guanajuato, se presentó el nuevo Centro de Innovación y Desarrollo (CID) para la industria del calzado, el cual oferta servicios apoyados en tecnología de vanguardia para responder a las necesidades de los comercializadores nacionales y extranjeros.



Al respecto Alfredo Hernández Gallegos, director del centro de innovación, aseguró que con este proyecto la industria del calzado y marroquinería se integra a la “Economía 4.0”, impulsando la automatización de sus procesos y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en la generación de los productos y fortaleciendo así su competitividad.



“Los fabricantes de calzado y artículos de piel contaremos con la infraestructura en software y hardware para responder rápida y eficazmente a las necesidades de los comercializadores y de los consumidores finales”, indicó Gallegos.



El CID ofrecerá acceso a equipo especializado en digitalización, estaciones de diseño para el uso de software para el desarrollo y diseño de calzado y marroquinería; máquinas de prototipo rápido en 3D, equipo especializado en corte y rayado de patrones y línea de inspección no destructiva mediante Rayos X.



“Ahora México tiene la oportunidad de no quedarse en un nivel medio, sino ir a niveles altos y vender a todo el mundo, no solo a Estados Unidos o Europa. Este centro busca ayudar a las empresas a colocarse en el mejor nivel del mundo”, dijo Gallegos a El Financiero.



El desarrollado este centro fue posible gracias al apoyo de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a través del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial (PPCI) con la aportación de 6 millones 825 mil 179 pesos, que sumados a la inversión de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) de 2 millones 275 mil 059 pesos, permitieron la instalación del CID, mismo que tuvo una inversión total de 9 millones 100 mil 239 pesos.