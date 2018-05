Industria aseguradora abre camino a las mamás ejecutivas

La industria aseguradora figura entre los sectores en donde es más difícil para una mujer escalar a un puesto directivo, si bien la fuerza femenina en las aseguradoras representa más de la mitad del total, menos de 2 mujeres por cada 10, puede llegar a ostentar una dirección.

Si al ser mujer se le suma ser madre, la ecuación se dificulta pero el resultado no necesariamente es negativo, las cosas están cambiando para que cada vez sean más los casos de éxito, según expusieron mujeres ejecutivas de AIG Seguros.

Annette Robles, directora de distribución y Karina Garrido, directora legal, afirman que la maternidad nunca fue un obstáculo en su desempeño profesional ya que cuentan con el apoyo de sus parejas y la compañía ha ampliado en los últimos años las prestaciones laborales a las madres de familia como el que se les permite extender su periodo de incapacidad por maternidad, la posibilidad de trabajar desde casa por tres meses más y disfrutar de horarios escalonados.

Asimismo, el seguro de gastos médicos cubre los gastos normales de parto y se brinda una ayuda de un mes de sueldo por el nacimiento de un hijo.

"Quizá sí me tomó varios años más que a un hombre llegar a la posición que hoy tengo, por los tabúes de confiar a una mujer una posición relevante", comentó Karina Garrido, "pero con el tiempo ha quedado demostrado que una mujer puede asumir cualquier puesto en cualquier empresa, sin limitantes".

Según el comunicado, la ejecutiva ha trabajado desde su posición en la organización, para mejorar la cultura amigable con las mamás de la empresa, logró se implementaran iniciativas para permitir trabajo desde casa, horarios flexibles, facilidad para asistir a juntas o festivales escolares, entre otras.

“Como madre de dos niños –continuó Garrido– trabajé para implementar un programa de guardería en las oficinas corporativas de AIG y, de esta manera, los hijos de los empleados pueden asistir a la compañía los últimos viernes de mes, cuando la Secretaría de Educación Pública suspende clases por las Juntas de Consejo Técnico".

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México solo 44.9 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están empleadas, situación que el organismo internacional atribuye a los años de formación de la familia y que complica la participación de las mujeres en la fuerza laboral.

La OCDE reconoce la importancia de la licencia de paternidad para asegurar que tanto madres como padres participen de forma equitativa en el cuidado del bebé.

De acuerdo con la organización, esto es crucial para garantizar que las madres puedan permanecer y progresar en sus trabajos remunerados.

Al respecto, Annette Robles, directora de distribución de AIG Seguros México, comentó: "Nunca me dio miedo ser mamá y profesionista. Con el apoyo de mi esposo lo acordamos así y me he podido desenvolver en ambos ámbitos, profesional y personal, sin mayor problema. Con 13 años de trayectoria en AIG, nunca enfrenté trabas para escalar a la posición que hoy ocupo y estoy enfocada en mí, en lo que hago y en lo que soy".