Índice de Competitividad de México sube 2.81%, la tasa más alta en seis años 

En 2016, el Índice Nacional de Competitividad (INC) registró un crecimiento de 2.81 por ciento, impulsado por cinco de los siete componentes que lo integran, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



El organismo precisó que de esta forma del periodo 2010 a 2016 se observó una tendencia positiva del indicador, registrando un crecimiento de 8.67 por ciento, considerando un valor inicial de 97.27 en 2010 a 105.71 registrado en 2016.



Por segundo año, el Inegi, en colaboración con la Secretaría de Economía (SE), presenta los resultados de la medición de dicho índice de 2010-2016, el cual es el más alto de los últimos seis años, es decir desde 2010.



El INC es una estadística que mide el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo en México a lo largo del tiempo.



El Inegi resaltó que los componentes que influyeron en el INC fueron: Medio ambiente e inclusión social que avanzaron 13.54 por ciento; Infraestructura creció 3.04 por ciento; Eficiencia de negocios se elevó 1.88 por ciento; Desempeño macroeconómico 1.82 por ciento y las Instituciones aumentaron 0.18 por ciento.



En tanto, los componentes de Capacidades e Innovación reportaron disminuciones de 0.27 por ciento y 0.13 por ciento en cada componente.



El instituto subrayó que la tasa promedio de crecimiento del INC de 2011-2016 se ubicó en 1.40 por ciento, influenciado por seis de los siete componentes que lo constituyen, con excepción del de Instituciones que reporta una caída de 0.31 por ciento.



De acuerdo con los crecimientos promedio durante el lapso 2011-2016, los elementos que inciden sobre la competitividad nacional mejoraron sus condiciones en distintas magnitudes de los componentes que lo integran.