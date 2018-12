Programas del IMSS se reestructuran para tener mayor cobertura en el país

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, indicó este lunes que la dependencia se volcará a iniciar el proceso de la universalización del acceso a los servicios de salud, por lo que adelantó que el IMSS Prospera se convertirá en IMSS Bienestar.

"Ya no se llamará el IMSS Prospera sino será IMSS Bienestar y tendrá cobertura en todo el país. Actualmente no tiene cobertura en cuatro estados: en Colima, Aguascalientes, Quintana Roo y en Tabasco no hay IMSS Bienestar, y ahí esperamos parte de la orientación de los recursos del Seguro Popular, parte de esos recursos deben ir a ampliar cobertura de IMSS Bienestar", apuntó.

En entrevista con medios, Martínez Cázares enfatizó que la opción preferente pero no excluyente para el IMSS Bienestar será con los más pobres, con los que no tienen derechohabiencia formal, por lo que el IMSS "tomará" al Seguro Popular de manera gradual.

"IMSS Bienestar es el inicio de la universalización del acceso a la salud de todos los mexicanos. Arranca de manera integral en todo el país", anticipó.

Germán Martínez dijo que encontró un instituto con más asegurados y finanzas públicas sanas, pero también con un déficit de infraestructura y de personal, así como con actos de corrupción preocupantes.

En entrevista, tras encabezar la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, su primer acto como director del Instituto, dijo que en su toma de protesta ante el Consejo Técnico acordó realizar con los integrantes de ese órgano una evaluación integral del instituto en los siguientes 30 días.

"De entrada, preliminarmente me encuentro con un mayor número de asegurados, en eso tiene razón (la anterior administración), con algunos retos que quiero comentar para el futuro. Sí existe un gran déficit de infraestructura, no hay toda la infraestructura necesaria para atender a todos los derechohabientes, no hay el número de doctores y enfermeras, no hay tampoco el número de camas", sostuvo.

Indicó que la situación del IMSS es de una grave crisis de atención a las personas y a los derechohabientes.

Además, el nuevo director general del IMSS admitió que en el instituto hay corrupción e indicó que en un mes habrá una evaluación del tema de forma puntual y con casos concretos.

"¿Hay en el IMSS corrupción?, sí, y se las voy a decir puntualmente cuando la vaya encontrando, de antemano les digo que tengo preocupación en muchas zonas y en muchos lugares del país y en muchas zonas del IMSS. Haré las declaraciones públicas con casos concretos", prometió.

Cuestionado sobre si habrá perdón para los casos de corrupción detectados en el IMSS anteriores a este sexenio, respondió que "nosotros vamos a trabajar con la mirada puesta en el futuro, pero lo que esté en trámite y en la Contraloría, sin duda que lo vamos a solventar, y no hay perdón y olvido para quienes deben cuotas obrero patronales", advirtió.

Martínez Cázares se comprometió a que en menos de seis meses habrá resultados en todo el programa de reconstrucción que está pendiente desde los sismos de septiembre de 2017, mientras que en el tema de las pensiones dijo que le preocupa su sustentabilidad "pero en este momento están garantizadas".

El nuevo director presentó durante el evento a su nuevo equipo de trabajo y resalta que ratificó en sus puestos a dos funcionarios que venían trabajando con el exdirector Tuffic Miguel Ortega: se trata de la directora de Finanzas, María Elena Reyna Ríos, y Pedro Valencia Santiago, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

Norma Gabriela López Castañeda será la nueva directora de Incorporación y Recaudación del IMSS. Ella también formó parte del equipo de Miguel Ortega pero ocupó la dirección de Administración del Instituto.