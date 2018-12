IMSS amaga con realizar auditorías a empresas licitadoras

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, amagó este jueves con ordenar auditorías a las empresas licitadoras que impugnen los procesos de compras de medicamentos o algún otro insumo del órgano de protección social.

“Quiero decirles a los proveedores del IMSS que también aprendan a perder licitaciones”, dijo Martínez Cázares en su primera conferencia de prensa como titular del organismo.

“Quienes impugnen nuestras licitaciones y quienes impugnen las acciones del IMSS, he dado una instrucción clara de que nosotros vamos a revisar claramente su situación laboral y si están al día con los deberes que tienen con el Instituto”, aseguró.

Cuando una empresa impugna una licitación, el proceso se detiene hasta que el órgano interno de control del organismo correspondiente revise la etapa del procedimiento impugnado para determinar si hay elementos o no para proceder con la acción.

El titular del IMSS aseguró que recibió el Instituto con finanzas sanas, pero que dentro del análisis del estado del organismo se detectaron algunas irregularidades ligadas a corrupción, que dará a conocer a finales de enero.

“Quizá me da miedo poner una inyección, pero no me da miedo perseguir corruptos y quizá me dé miedo poner una inyección pero no voy a permitir que se hagan negocios al amparo de privilegios”, dijo.

El sistema de salud es uno de los sectores en donde más suelen acontecer prácticas anticompetitivas.

En el último año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha sancionado a seis empresas -a tres de ellas dos veces- por coludirse en licitaciones en dicho sector y generar sobreprecios al erario público.

Según el nuevo director del IMSS, el organismo reforzará sus niveles de transparencia en las licitaciones a través de mecanismos como la incorporación de organismos internacionales y miembros de la sociedad civil para que funjan como testigos sociales, es decir, para que colaboren en que la conducción de los procesos se dé con legalidad.

“Empezaremos a tomar medidas para que las licitaciones sean absolutamente transparentes y sean conforme a la ley”, dijo.

Ganará menos que el presidente

El titular del IMSS ganará un salario neto de 105 mil pesos al mes, 3 mil 656 pesos menos que el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La remuneración mensual del anterior titular del Instituto era de 144 mil pesos con impuestos incluidos. Es decir, Germán Martínez tendrá un salario 27 por ciento menor al de su antecesor.

El nuevo titular del organismo hizo pública este jueves su declaración patrimonial.

En la que, entre otras cosas, asegura tener ingresos mensuales -en conjunto con su esposa- por 332 mil 500 pesos: 105 mil pesos por el sueldo que recibirá en la actual administración; 10 mil pesos por rendimiento de contratos bancarios y de valores; 200 mil pesos por concepto de arrendamiento de una oficina y participación accionaria; y 17 mil 500 pesos a un ingreso por arrendamiento de un inmueble.

Además se dijo ser propietario de nueve bienes, dentro de los que incluye obras de arte, un departamento y una casa en la Ciudad de México.

Sin aumento al presupuesto de 2019

Martínez Cázares aseguró que no recibirá ningún aumento presupuestal para poner en marcha la universalización de la seguridad social, por lo que con los 13 mil 500 millones de pesos con los que iniciará el IMSS Bienestar espera atender urgencias de 13 millones de personas que no tienen seguridad social.

En este sentido dijo que a través de este programa se atiende a 13 millones de mexicanos, sin seguridad social

Recordó que la atención médica en el IMSS Bienestar tiene un costo por persona atendida en urgencias de mil 200 pesos, en promedio, a los que se destinan los 13.5 mil millones de pesos, por lo que espera que una vez que los estados devuelvan su presupuesto para el seguro popular, se puedan abarcar los cuatro estados faltantes, Aguascalientes, Tabasco, Colima y Quintana Roo, y ampliar la cobertura que actualmente se tiene.

IMSS bienestar atenderá en 80 hospitales de segundo nivel y más de cuatro mil puntos de atención a urgencias, que cuando sean reales serán gratuitas, y a aquellos pacientes que no tengan su vida en riesgo se les cobrará como se ha hecho siempre.

Con información de Felipe Rodea