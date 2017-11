Ilegal, usar paraísos fiscales para evadir impuestos: SAT

El administrador General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, Óscar Molina Chie, coincidió con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, acerca de que tener inversiones en el extranjero no es ilegal.



Ante la revelación de los Paradise Papers, "se vuelve ilegal el hecho de no reportar esos ingresos, cuando se tiene esta obligación, y usar estas estructuras internacionales como una forma de evadir impuestos", dijo el funcionario en La Nota Dura.



Molina recordó que tras el caso de los Panama Papers, lo más importante "es incrementar la percepción del riesgo".



La investigación hizo que "el público en general y quienes tenían estas inversiones, se dieran cuenta de que es fácil que los nombres salgan a través de revelaciones de terceros y no sólo de la autoridad".



"Fue un elemento que nos ayudó para verificar si se han cumplido con sus obligaciones fiscales o no fuera del país", sostuvo.



El funcionario agregó que hicieron 400 actos de parte de la autoridad a través de revisiones para verificar información de los contribuyentes.



"Recaudamos cerca de 400 mdp de impuestos sobre la renta por contribuyentes que se regularizaron como consecuencia de los Panama Papers".