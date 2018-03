Hidalgo también quiere ser Zona Económica Especial

Hidalgo busca ser una Zona Económica Especial con una vocación para que le permitiría desarrollar el primer clúster de movilidad sustentable, señaló José Luis Romo, secretario económico de la entidad.

“Más allá de la refinería, estamos buscando una Zona Económica Especial (ZEE) y lo que el gobierno de Hidalgo propone al gobierno federal se basa en movilidad sustentable”, dijo el funcionario a El Financiero-Bloomberg.

La entidad Tiene ventajas competitivas en la capacidad de energía, mano de obra, ubicación y seguridad. Además hay vocaciones precursoras con plantas productivas de autos eléctricos. La cervecera Modelo encontró atractivo en Hidalgo en la captación de insumos, la exportación del producto y en la facilidad del estado para hacer negocios. La infraestructura es otro punto a favor para detonar el proyecto de ZEE, dado que Hidalgo cuenta con importantes vías de conectividad.

Explicó que la estrategia de la ZEE radica en dos de los sectores estratégicos para el estado, el agroindustrial y el químico-farmacéutico. Pero se suman el energético, con un importante peso en energías renovables, y la movilidad sustentable.

“La suma de esos dos sectores le permitirán desarrollar en Hidalgo el primer clúster de movilidad sustentable no sólo en México sino en Centro y Sudamérica. Hidalgo puede competir con las zonas que tienen vocaciones similares en el mundo que no son más de tres y se ubican en Estados Unidos, Alemania y China. No existe un precedente en México, ni en América Latina donde se esté desarrollando la movilidad sustentable a manera de un clúster, de una política ordenada”.

Para impulsar la economía estatal se aprobaron varias reformas como la ley de Asociaciones Público-Privadas, una nueva Ley de Fomento Energético y la creación de la Agencia Estatal de Energía, apuntó.