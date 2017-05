Hay condiciones para subir salarios mínimos: STPS

El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, aseguró que hay condiciones para elevar el salario mínimo porque es necesario aumentar el poder adquisitivo de los mexicanos, sin embargo, el incremento debe ser por consenso de los sectores y contribuir a la estabilidad económica e inflación controlada del país.



En entrevista con El Financiero Bloomberg, señaló que existe coincidencia entre el gobierno federal y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en cuanto a aumentar la percepción, pero este proceso debe tomar en cuenta a los patrones que son quienes pagan los salarios y a los sindicatos que son quienes consensan las propuestas.



“Hay condiciones para elevar el mínimo, sí las hay, ¿cuáles son los límites?, que no hay aumento de emergencia, no hay un planteamiento de que se tiene que hacer un aumento de emergencia a los salarios mínimos (...) estamos en una estabilidad macroeconómica, con una inflación controlada, con una desvinculación del mínimo y con una recuperación del poder adquisitivo insuficiente, sí, pero vamos para adelante con baja en la tasa de informalidad y con el mayor número de altas al Seguro Social”, sostuvo.



El encargado de la política laboral recordó que desde enero el gobierno federal, a través de la STPS, se comprometió en Los Pinos a sentarse a revisar el tema del salario mínimo si los datos laborales así lo ameritaban, “eso es lo que estamos haciendo ahora y cada sector está analizando porque no tienen una posición única”.



Refirió que en los primeros meses de 2017 ha habido un repunte inflacionario pero descartó que este se deba al incremento de 9.58 por ciento que tuvo el salario mínimo en enero, “el efecto inflacionario no fue por el aumento al mínimo, ha sido por nuestra disparidad cambiaria”.



Sobre el aumento extraordinario que entró en vigor en enero, el titular de la STPS subrayó que gracias a ese incremento, por primera vez en más de 35 años se rompió el “efecto faro” que consistía en que cada porcentaje en que aumentaba el salario mínimo servía como guía para los salarios contractuales.



Además, eso contribuyó a que el salario mínimo acumule 13 por ciento de recuperación de poder adquisitivo en lo que va del sexenio.



El funcionario habló de los resultados de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI que muestran un aumento en los empleos de más bajos salarios; argumentó que los salarios son bajos porque el país atraviesa un proceso de migración de la informalidad a la formalidad, por lo que no se puede esperar que en muy corto plazo los trabajadores que estaban fuera del Seguro Social ocupen puestos directivos con sueldos altos.