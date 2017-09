'Harvey' le pega a precio de gasolina en la frontera 

Los precios máximos de los combustibles en la frontera de Ciudad Juárez, han tenido un incremento de hasta 22 centavos por litro, a raíz del desabasto que ya empezó a generar estragos por las afectaciones ocasionadas por el huracán 'Harvey' en la costa del estado de Texas.



Fernando Carbajal, presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo), dio a conocer que ha habido tres aumentos consecutivos y se espera que la tendencia continúe al alza, al menos en los municipios de la franja fronteriza, que mantiene precios similares a los de Estados Unidos, por cuestiones de competitividad.



En localidades de la franja fronteriza, el precio de la gasolina Magna llegó a los 12.21 pesos, cuando hasta antes del 25 de agosto se mantuvo en los 11.99; la Premium llegó a los 14.90 y el Diésel llegó a los 16.56 pesos.



Mientras que en el resto de la entidad, el incremento en los precios máximos sugeridos fue de quince centavos por litro en las gasolinas Magna y Premium, con lo que la primera llegó a los 16.02 y la segunda se ubica en los 17.92 pesos; el Diésel subió apenas 9 centavos, con lo que su precio sugerido está en los 16.97.



El paso del meteoro impactó con lluvias atípicas localidades ubicadas en la costa sureste del estado de Texas, donde se ubican parte de las refinerías proveedoras de combustibles de México, para abastecer en distintas entidades, incluido Chihuahua, ante la incapacidad de refinación suficiente del país.



La semana pasada, Petróleos Mexicanos dio a conocer en un comunicado que estaba garantizado el abasto de combustibles, ante la suspensión de operaciones en dichas refinerías.



Pero hasta ayer, el precio por galón de combustible en Estados Unidos, tuvo un aumento de quince centavos de dólar, por lo que al ser Texas un proveedor natural de México, generará un impacto todavía mayor.



De acuerdo con Carbajal, el aumento de 22 centavos aún no ha sido percibido por los clientes, porque regularmente no se fijan en los precios, pero en breve, cuando midan la carga y el rendimiento, empezarán a darse cuenta de los movimientos.



Ernesto Laphont, presidente de Onexpo en la capital del estado, indicó que Estados Unidos es un proveedor natural de combustibles a México, por lo que estas variaciones se esperaban tras las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico.



En la entidad, donde los precios se liberaron, el abasto sigue a cargo de Pemex, que aún no define qué empresas extranjeras entrarán al territorio, para empezar a expender producto importado por la iniciativa privada.



Apenas este lunes, las refinerías empezaron a operar de nueva cuenta, pero deberán pasar varios días y hasta semanas para que vuelvan a sus niveles de producción de combustibles.