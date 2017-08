Hacienda logra mayor superávit en 25 años

Entre enero y julio pasado, el gobierno federal logró un superávit no visto desde 1992 en términos reales, de acuerdo con un análisis realizado por El Financiero con datos del informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda.



En el periodo, el superávit del gobierno fue de 431 mil 277 millones de pesos, tres veces superior al superávit de 137 mil 380 millones de pesos del mismo lapso del año previo.



José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, indicó que la estrategia del superávit es enviar un mensaje al sistema financiero de que México va a mantener una disciplina de que no se va a seguir endeudando.

​

Si bien en el corto plazo es positivo el superávit, porque se manda un mensaje de “salud financiera”, se debe evitar que mayores ajustes al gasto comprometan el crecimiento económico del país los siguientes años.



“El superávit se puede lograr con dos esquemas: altos ingresos tributarios y no tributarios, y recortando gasto, parte de este superávit se ha generado a través de ajuste en el gasto público, en particular de inversión, y eso en el mediano y largo plazo pasará la factura al crecimiento”, advirtió De la Cruz.



Para lograr este superávit, la dependencia que más se apretó el cinturón fue la Secretaría de Economía, con una reducción en el gasto de 87.3 por ciento, respecto al mismo periodo de 2016; y Sagarpa, con 36.4 por ciento menos.



En enero-julio de 2017, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 971.9 mil millones de pesos, monto mayor a lo programado en 37.2 mil millones de pesos.



Los ingresos presupuestarios avanzaron 7.2 por ciento real anual en el periodo contra un crecimiento de sólo 0.5 por ciento real respecto al mismo lapso del 2016 de los tributarios.



Ernesto O’Farrill, presidente de Bursamétrica, opinó que Hacienda está cumpliendo con los recortes al presupuesto, mientras que la recaudación es mejor de lo que se esperaba y previó que la relación deuda a PIB sea del 48 por ciento al final del año.