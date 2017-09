Hacienda fija recorte al gasto en 90 mil mdp para 2018

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijó un recorte presupuestal por 90 mil millones de pesos para 2018, equivalente al 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el cual es necesario para hacer frente a las presiones en el gasto por el costo financiero de la deuda, participaciones a las entidades federativas y la conclusión del proceso de consolidación fiscal.



Este recorte al gasto programable es menor al observado en años anteriores, tal y como lo anticipó el titular de la dependencia, José Antonio Meade. En 2016 el recorte al gasto alcanzó un monto de 297 mil millones de pesos.



En los Criterios Generales de Política Económica 2018, la dependencia proyecta un aumento en los ingresos de 40.7 mil millones de pesos (0.9 por ciento real) o cerca de 0.2 por ciento del PIB, por lo que el incremento en ingresos cubre casi por completo la mejora necesaria en el balance, equivalente a 0.2 puntos del PIB de 2018 y para disminuir el déficit presupuestario a 2.5 por ciento.



Por lo tanto, se requeriría un ajuste moderado en el gasto neto pagado total, igual a 11.2 mil millones de pesos (0.2 por ciento real) respecto a la cifra estimada para el cierre presupuestario de 2017 que no considera operaciones extraordinarias.



No obstante, dado un aumento en el componente no programable del gasto por 78.9 mil millones de pesos (5.5 por ciento real) o casi 0.4 por ciento del PIB, por el crecimiento en el costo financiero y en las participaciones a las entidades, la conclusión del proceso de consolidación fiscal implica un ajuste en el gasto programable por 90 mil millones de pesos (2.4 por ciento en términos reales) o 0.4 por ciento del PIB.



La contención al gasto programable permitirá obtener por segundo año consecutivo un superávit primario e incrementarlo a 0.9 por ciento del PIB desde el 0.4 por ciento estimado para 2017 excluyendo los ingresos del Remanente de Operación del Banco de México.