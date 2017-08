Guerrero analiza posibilidades para cubrir deuda de 13 mmdp

El Gobierno de Guerrero arrastra una deuda superior a los 13 mil millones de pesos por dejar de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante administraciones pasadas.



El gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, informó que ya se reunió con los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del ISSSTE, con el objeto de encontrar mecanismos o programas que permitan cubrir ese enorme adeudo sin provocar graves afectaciones a la economía del estado.



“Definitivamente no nos van a perdonar esas deudas, y al momento no sabemos cuánto vamos a pagar, pero de que vamos a pagar, vamos a pagar. Estamos buscando la manera de salir lo mejor librados de este problema”, puntualizó el mandatario al término de un evento público que se llevó a cabo este lunes.



Durante lo que va del presente año, la SHCP ha retenido alrededor de 850 millones de pesos correspondientes a participaciones federales, bajo el argumento de que “son adeudos institucionales porque ese dinero fue retenido a los trabajadores, pero no fueron reportadas al Sistema de Administración Tributaria (SAT)”.



El secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Héctor Apreza Patrón, informó que además de no entregarse las retenciones correspondientes al ISR por parte de las administraciones anteriores, tampoco fueron reportadas las cuotas al ISSSTE, y en eso se justifica la Secretaría de Hacienda para retener las participaciones federales que envía a Guerrero.



“Para desgracia de nosotros, esa decisión está apegada completamente a derecho”, dijo el funcionario.



El responsable de las finanzas en el estado indicó que la dependencia ya se encuentra analizando diversas solicitudes para entregar por adelantado participaciones a diferentes municipios, con el objeto de que puedan cumplir en tiempo y forma el pago de salarios y aguinaldos a sus trabajadores.



Uno de esos casos es el del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, quien adelanto que pedirá alrededor de 130 millones de pesos para cubrir aguinaldos de los trabajadores y pagar adeudos con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).



“Es el último año de gestión de los alcaldes, por lo que debemos empezar a observar la manera que se les puede facilitar esos recursos para que puedan cumplir con sus compromisos de fin de año”, explicó Apreza Patrón, quien aclaró que la petición de Acapulco no es el único caso.

