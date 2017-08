Guajardo toma nota de CTM sobre salario y autonomía sindical en TLCAN

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se reunió esta tarde con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), para tomar nota de los temas de interés del sector obrero, entre ellos la demanda de Estados Unidos de aumentar los salarios y el respeto a la autonomía sindical.



Entrevistado al término de la reunión celebrada en la sede sindical, señaló que la CTM y el Congreso del Trabajo estarán sentados en primera fila en la renegociación que incluirá la reapreciación del Capítulo Laboral, toda vez que integrantes de esas centrales obreras estuvieron presentes en las negaciones para el TLCAN de 1994.



Guajardo no quiso entrar en detalles sobre el tema del salario porque las negociaciones no inician de manera formal, "pero los parámetros de posicionamiento del sector laboral mexicano han quedado claramente establecidos y es nuestra responsabilidad tomar puntual nota".



Sobre la demanda de sindicatos mexicanos sobre que en la renegociación se cuide y se respete la autonomía sindical y la territorialidad de los Contratos Colectivos de Trabajo, el funcionario comentó que "la posición del sector obrero es clara, tomamos nota de ella y estaremos preparados para el inicio de las negociaciones".



Por separado, el vocero de la CTM, Patricio Flores, dijo en entrevista que el sector obrero dejó en claro al titular de Economía que "no habremos de permitir la intromisión de organizaciones sindicales externas a nuestro país puesto que nuestra legislación no lo prevé, los países son soberanos y las leyes se hacen para defender esa soberanía, y la nuestra tutela los derecho laborales".



Sobre si en el encuentro se abordaron más temas, el dirigente apuntó que la reunión fue de generalidades y, aunque hay temas que "ya están sonando" por parte de los sindicatos de Estados Unidos, en el caso mexicano se tendrá una segunda reunión con el Congreso del Trabajo para afinar posturas.



La reunión entre Guajardo y cetemistas es la primera que se da luego de que la central obrera en días recientes pidió ser tomada en cuenta, en la siguiente semana el secretario sostendrá una reunión con el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, para afinar detalles de los temas que llevarán a la mesa de renegociación.