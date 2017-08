Guajardo descarta 'monedas de cambio' en TLCAN 2.0

En la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los representantes de México no buscarán sacrificios en algunos sectores con la finalidad de lograr beneficios en otros, dijo el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



"Una negociación no se trata de monedas de cambio, las negociaciones no son para privilegiar o sacrificar. Son para privilegiar el interés del país", dijo Guajardo luego de dar inicio a un seminario de negociaciones comerciales diseñado por la dependencia y el Colegio de México.



Esta declaración se da luego de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijó el martes en el Senado que el sector privado no espera dar un sector a cambio de otro en este proceso de renegociación.



"No debemos dar un sector a cambio de otro sector en la negociación", comentó Castañón esta semana.



Castañón será la cabeza de la iniciativa privada en el llamado 'cuarto de junto', que acompañará a los negociadores mexicanos durante las seis o nueve rondas de pláticas que se espera se desarrollen a lo largo del resto del año y que empezarán el próximo miércoles en Washington.