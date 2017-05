Goldman Sachs defiende compra de bonos venezolanos 

Goldman Sachs defendió la decisión de comprar bonos emitidos en 2014 por la petrolera estatal venezolana después de que el presidente de la legislatura criticara la compra y dijera que podría ayudar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que enfrenta acusaciones de violaciones de los derechos humanos.



"Reconocemos que la situación es compleja y en evolución y que Venezuela está en crisis", dijo Goldman Sachs en un comunicado enviado por correo electrónico el lunes.

Estamos de acuerdo en que la vida tiene que mejorar. Hicimos la inversión en parte porque creemos que lo hará

La división de administración de activos del banco de inversión compró los valores, vendidos por Petroleos de Venezuela (PDVSA), a través de un corredor y no tuvo interacción con el Gobierno, dijo Goldman Sachs, con sede en Nueva York. Se mantienen en fondos y cuentas que la compañía maneja para los clientes, según la declaración.



"Es evidente que Goldman Sachs decidió sacar provecho del sufrimiento del pueblo venezolano", escribió Julio Borges, legislador de la oposición que encabeza la Asamblea Nacional, en una carta al director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a la que Bloomberg tuvo acceso. El Congreso investigará el acuerdo, dijo.



"También tengo la intención de recomendar a cualquier futuro Gobierno democrático de Venezuela que no reconozca ni pague estos bonos".



La oposición de Venezuela ha instado a los bancos de Wall Street a no lanzar un salvavidas financiero a Maduro, quien enfrenta casi dos meses de protestas públicas mientras reduce las importaciones de alimentos y medicamentos para conservar efectivo y continuar pagando bonos.



La escasez de dólares de la nación, exacerbada por un colapso en los precios del petróleo, ha dejado a los inversores tratando de evaluar la probabilidad de que el Gobierno pueda mantener el servicio de su deuda.

31 CENTAVOS



Goldman Sachs pagó cerca de 865 millones de dólares, o 31 centavos de dólar, por los bonos, informó el Wall Street Journal el domingo, citando a cinco personas no identificadas y familiarizadas con la transacción que se realizó la semana pasada.



Portavoces del Banco Central, que había mantenido las notas, no respondieron a los mensajes.



El banco de inversión destacó que no es el único que invierte en el país. "Muchos inversores realizan inversiones similares diariamente a través de fondos mutuos, fondos de índice y ETFs que también tienen bonos de PDVSA", dijo la firma.



El mes pasado, los legisladores pidieron a grandes firmas de Wall Street, incluyendo a Goldman Sachs, que no ayuden al país a monetizar sus reservas de oro de 7 mil 700 millones de dólares.



En una editorial el viernes, el economista de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann -- un exministro de planificación de Venezuela y antiguo crítico del actual Gobierno -- pidió a JPMorgan eliminar a Venezuela de sus índices de bonos para que los inversionistas que siguen los indicadores no se vean obligados a comprar los papepes.



En su carta, Borges dijo que el acuerdo de Goldman Sachs viola el propio código de conducta del banco y su declaración sobre los derechos humanos.



Una copia de esa declaración en el sitio web de la empresa dice que su respeto por los derechos humanos es "fundamental e informa a nuestro negocio", y que la firma otorga "alta prioridad" a la identificación de posibles problemas al decidir si hacer negocios con un cliente.



Borges dijo que la transacción ayuda a Maduro. Es "un salvavidas financiero para su régimen autoritario que sistemáticamente viola los derechos humanos de los venezolanos", escribió el legislador en la carta a Blankfein.



La "naturaleza irregular" y las "absurdas condiciones financieras involucradas" son "en detrimento de Venezuela y su pueblo", dijo Borges.



El grupo de oposición SOS Venezuela anunció por Twitter que planea realizar una protesta frente a la sede del banco en Nueva York este martes.



Fintech Advisory, un fondo de inversión con sede en Nueva York, acordó previamente comprar mil 300 millones de dólares de bonos de PDVSA en una transacción de recompra, proporcionando al menos 300 millones de dólares en efectivo, informó Reuters a principios de abril.



Goldman Sachs era el séptimo mayor tenedor de bonos de PDVSA al 31 de marzo, según datos compilados por Bloomberg.



Las reservas internacionales de Venezuela repuntaron la semana pasada desde cerca del menor nivel desde 2002, al aumentar más de 700 millones de dólares a 10 mil 860 millones de dólares.



