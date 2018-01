Gane quien gane en 2018, la gobernabilidad está en el Congreso y SCJ: Pedro Aspe

Gane quien gane las elecciones presidenciales el 1 de julio de 2018, la gobernabilidad en México la darán los contrapesos en el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia, afirmó Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y Crédito Público.



Durante la conferencia magistral “Reflexiones Económicas 2018”, organizada por Hogar Gonzalo Cosío Ducoing, el exresponsable de las arcas públicas en la administración de Carlos Salinas, aseveró que gane quien gane las elecciones presidenciales, es altamente probable que no tendrá la mayoría en el Congreso.



A pregunta expresa de un participante sobre las consecuencias de que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, Aspe previó que lo más probable es que la nueva administración arranque en diciembre de 2018 con un congreso dividido, lo cual, calificó como una situación muy compleja para gobernar.



“El que gane las elecciones presidenciales no ganará la mayoría en el congreso. Durante el proceso de campañas habrá mucho ruido. El Instituto Nacional Electoral ha ganado seriedad estos años. Sin embargo, la gobernabilidad nos la dará el contrapeso en el congreso y la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, que quieras, por un decreto de ley del ejecutivo, quitar ciertas leyes que se aprobaron, no se puede sin antes pasar por estos poderes”, aseveró Aspe.



El también presidente del consejo y director ejecutivo de Protego, firma de consultoría financiera, dijo que hay muchas ocurrencias políticas que hay que descontar, como la amnistía para narcotraficantes.

GAZOLINAZO ATADO AL TIPO DE CAMBIO



La reforma energética prometió dar competencia; algunos precios bajarán y otros subirán, pero lo que está claro es que la gasolina que compramos es 60 por ciento es estadounidense y se paga en dólares.



Si el tipo de cambio se va a 17 pesos por dólar va a bajar; pero si el tipo de cambio está en 22 unidades vamos a seguir sufriendo. Lo demás es demagogia, destacó Aspe.



Si las cosas salen bien, el país está tranquilo, las elecciones se dan con tranquilidad, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se moderniza y se aprueba, el tipo de cambio podría irse a 17 pesos por dólar y no habría gasolinazo, explicó Aspe.



Del otro lado de la moneda, si el tipo de cambio se va a 25 unidades porque se cristalizaron los riesgos, habrá un gasolinazo seguro.



“Y si usted me dice: ‘es que algunos candidatos dijeron que iban a bajar los precios de la gasolina’. Eso es mentira", sentenció Aspe.