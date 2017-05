Gasto eficiente y transparencia, pendientes de México: IMCP

Aunque México ha dado pasos en el camino de lograr un desarrollo sostenible, tiene dos pendientes para avanzar en esa ruta: mejorar la ejecución del presupuesto para eficientar el gasto público y contar con estados financieros integrales de los estados y municipios del país para transparentar el uso de los recursos, consideró José Luis García.



El presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) señaló en entrevista con El Financiero que durante años ha habido mayor preocupación por parte de las autoridades por proponer reformas fiscales o mecanismos para obtener más ingresos, sin embargo, lo que ha faltado es ejecutar de manera eficiente esos recursos.



“Hemos dedicado como país mucho tiempo a lo que llamamos reformas fiscales, entendiendo por reformas fiscales toda la parte de lo que viene en el paquete económico con los nuevos impuestos y todo mundo nos preocupamos por eso, pero en la parte de la ejecución del gasto en el presupuesto de egresos no le hemos destinado el mismo tiempo”, expuso.



Por ello, indicó que si México quiere tener una mejor transparencia en el uso de los recursos debe concentrarse en una mejor ejecución del gasto.



García mencionó que el país ha dado pasos en el camino correcto como es la aprobación de la Ley de Contabilidad Gubernamental, pero todavía falta que los estados y municipios adopten dicha ley, la cual dará acceso a información financiera del país “como si fuera una empresa” y lograr estados financieros integrales.



“La aplicación de la Ley de Contabilidad en estados y municipios es aún un pendiente, nos falta recorrer un buen tramo porque sabemos que hay municipios que tienen el problema de que no tienen ni acceso a Internet, ya desde ahí empezamos con el problema para la adopción de esa Ley”, subrayó el especialista.



Para analizar ese tipo de temas, García detalló que los próximos 8 y 9 de junio se realizará en la Ciudad de México la 10ª Conferencia Regional CReCER sobre Contabilidad y Responsabilidad para el Crecimiento Económico Regional, el cual surgió hace 10 años como un esfuerzo del Banco Mundial, el BID y la Federación Internacional de Contadores.



“Este esfuerzo que se hace está pendiente de la contabilidad y responsabilidad para el crecimiento económico regional, el objetivo es el crecimiento y desarrollo económico a través del fortalecimiento de políticas públicas en lo relativo a prácticas en materia de transparencia y de rendición de cuentas, información financiera y auditoría”.



RETOS DE LA CONTADURÍA



Cuestionado sobre los retos que enfrenta la profesión de contador en cuanto a la tecnología y simplificación de trámites que ha sustituido algunas de sus funciones y los salarios bajos que se ofrecen a los recién egresados, reconoció que se se han tenido impactos.



“Es cierto que el dictamen fiscal tiene muchos años vigente y, efectivamente, disminuyó el número de empresas a dictaminar con los cambios que hubo en 2014, pero aquí algo que ha sido importante para la profesión han sido estas sacudidas, y sobre los salarios diría que es algo a nivel general, pero si los jóvenes desean aumentar su ingreso deben iniciar su vida laboral desde los despachos”.



“Lo que podemos decir con base en mi experiencia es que la carrera de contaduría pública es en general como un maratón, es una carrera de resistencia y largo alcance, no es una carrera de velocidad de 100 metros, la profesión normalmente muestra un proceso lento en cuanto al salario”, afirmó.