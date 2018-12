Gasolina y diésel tendrán tasa cero de IVA en frontera norte: Economía

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, informó este jueves que, con el objetivo de proporcionar estímulos fiscales para la atracción de inversión y como parte del programa de frontera norte del nuevo gobierno, se impondrán tasa cero de IVA a la gasolina y diésel en dicha región.

“El programa de frontera norte consiste en medias complementarias, y eso es importante de decir acá, de cómo se articulan tanto los estímulos fiscales que consiste en una reducción de la tasa de IVA a 8 por ciento y una reducción de la tasa de ISR a 20 por ciento. Estos estímulos fiscales para la atracción de inversión se suman al precio de los energéticos. Los energéticos son un costo importantísimo para las empresas y lo que determinamos es poner tasa cero de IVA a gasolina y diésel”, dijo Márquez en el marco de una rueda de prensa en la sede de la Secretaría de Economía.

De acuerdo con la funcionaria, esta iniciativa permitirá disminuir la brecha que existe entre el precio de dichos energéticos a lo largo de los estados fronterizos de México y los condados en Estados Unidos, lo que volvería a nuestro país más atractivo para las empresas.

“Lo que estamos tratando de hacer es cerrar esa brecha para estimular a las empresas y proveerles de un costo de energéticos más bajos; estas medidas, precios de energéticos y estímulos fiscales van acompañadas de un aumento al doble del salario mínimo (…); el salario mínimo de frontera norte va a estar en 176 pesos, que es el doble que el salario que operó para el 2018”, agregó la funcionaria federal.

Siderurgia y aranceles

Con respecto a los aranceles que EU mantiene sobre algunos productos nacionales, se informó que la Secretaría de Economía ha estado ‘cocinando’ una estrategia para solicitar la eliminación de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial estadounidense, mecanismo por el cual el país vecino impuso gravámenes a las exportaciones de acero y aluminio mexicanas.

“No somos ninguna amenaza de seguridad para EU en la exportación de acero y aluminio, somos deficitarios. Nosotros creemos que además del déficit que tenemos, la integración que tenemos y que seamos socios de un tratado de libre comercio nos lleva a tener una estrategia en donde nosotros vamos a plantear la eliminación de la 232, estamos diseñando una estrategia en la secretaría, pero la tenemos ya diseñada, la tenemos ya medida y vamos a irla aplicando”, dijo Márquez.

Dentro de esta estrategia para el sector siderúrgico, informó la funcionaria, se pueden incluir “todos los instrumentos que tenemos a la mano y no solamente aranceles”.

Con respecto a la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la secretaria federal reconoció que podría haber fricción y ruido alrededor de la misma. Sin embargo, considera que la aceptación del tratado en los congresos es probable.

“Creemos que México va a tener las posibilidades de esta ratificación siempre y cuando tengamos una buena medición del ambiente político, del cambio político en EU después de la elección de noviembre, entre otros factores (…) Tenemos unas grandes socios en ese proceso de ratificación, eso grandes socios son los empresarios de ambos lados de la frontera”, agregó la secretaria.

Márquez aseguró que el panorama no pintaría nada bien para el vecino del norte si el T-MEC no pasa en los respectivos congresos de los tres países; no obstante, agregó que ya trabaja en una estrategia de diversificación en caso de que se presenten escenarios como este.

“¿Qué pasa si no hay T-MEC? A EU le va a ir muy mal, y ese es uno de los escenarios que tenemos contemplados, y por eso, cuando hablaba yo de los pilares de la Secretaría, hablaba yo de la diversificación como uno de los pilares, estamos ya explorando mercados para productos agroindustriales, estamos explorando mercados para acero y aluminio, estamos explorando mercados para la canasta exportadora mexicana, que es los sectores que más resentirían, y los programas de frontera sur también tienen este componente de disminuir esta dependencia”, comentó Graciela Márquez.

Proméxico

En lo relativo a la transferencia de las labores de promoción de inversiones y exportaciones que realizaba ProMéxico a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se informó que la SE realizó un acuerdo para facilitar esta transición.

“Hemos hecho un acuerdo con la SRE, vamos a participar como ponentes importantes en la reunión de embajadores y cónsules que se lleva a cabo en los primeros días de enero (…), y a cada embajador le vamos a dar información específica de lo que nos interesa en cada país, y vamos a conectar a los empresarios que están interesados en un solo mercado a darles toda la información a ambos puntos, a ponerlos de acuerdo y hacerles un acompañamiento”, concluyó.