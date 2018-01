Fundador del WEF pide a participantes no 'perder el espíritu de Davos'

Aunque haya ponentes con los que no se comparten puntos de vista, “hay que mantener el espíritu de Davos”, pidió Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF), en su mensaje de bienvenida a la élite política, económica y social reunida esta semana en esa ciudad de Suiza para celebrar su 48° Reunión Anual.



“Tienen que comprometerse con el espíritu de Davos. Sé que habrá ponentes aquí con los que no siempre compartamos nuestras opiniones y estemos de acuerdo pero no lo olvidemos, el espíritu de Davos, es el espíritu de la interacción que se basa en tres valores: Respetar la dignidad y diversidad humana, estar más al servicio de la comunidad que de uno mismo y ser fiel comisario de la próxima generación”, dijo el fundador del WEF en 1971.



El encuentro de la comunidad de líderes políticos y económicos más importante del año tendrá en esta ocasión récord de asistencia de los líderes del G-7, con la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con un mensaje el viernes en el que promocionará su política de "America first".



Schwab les dijo a los que asistieron, que si acudieron a esta reunión “multipartes y que aborda la agenda mundial de forma completa, integrada”, es porque forman parte de una comunidad y les pidió que no sólo participen con su cerebro en las más de 400 sesiones y conferencias plenarias en las que se identificarán prioridades para definir problemas, haya soluciones y planear la acción conjunta.



“Mi último deseo es que no estén sólo aquí con su cerebro, sino con su alma y corazones para abordar los temas con visión más largo plazo y apasionados con lo que hacemos y hacen para con la humanidad”.



El Papa Francisco fue invitado pero al no poder asistir, envió un mensaje que fue transmitido por el Cardenal Peter K. A. Turkson. Luego de agradecer la invitación para incluir la perspectiva de la Iglesia Católica y de la Santa Sede en el destacado foro, el pontífice advirtió que las cuestiones técnicas y económicas son las que dominan el debate político en detrimento de la auténtica preocupación por el ser humano.