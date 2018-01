Fitch reitera amenaza a EU: eleva techo de deuda o modificará su calificación

Fitch ratificó este miércoles su advertencia de que Estados Unidos perderá su preciada calificación soberana de 'AAA' si el país no eleva su techo de deuda en los próximos meses.



A finales de agosto del año pasado, la calificadora informó que el Congreso de Estados Unidos necesitaba elevar el límite de endeudamiento del país de manera oportuna o la compañía revisaría la calificación soberana de la nación, "con implicaciones potencialmente negativas".



La Oficina de Presupuesto del Congreso dijo que el Departamento del Tesoro agotará todas sus opciones de endeudamiento y se quedará sin liquidez para cubrir sus cuentas para fines de marzo o comienzos de abril si el Congreso no eleva su límite de deuda.



James McCormack, jefe de calificaciones soberana de Fitch, dijo a Reuters que, aun si Washington seguía haciendo pagos de intereses en sus principales bonos del Gobierno, no cumplir con sus otras obligaciones domésticas "no sería compatible con el estatus 'AAA'.



Durante el desacuerdo de 2011 acerca del incremento del techo del endeudamiento del país, Standard & Poor's le quitó a Estados Unidos su calificación máxima. Desde entonces mantiene una nota de 'AA+' para la mayor economía del mundo.



Al igual que Fitch, Moody's le aplica su máxima calificación a Estados Unidos.