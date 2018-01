Fin del TLCAN no sería un golpe pequeño: Banco de Canadá

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es más que aranceles, dijo el gobernador del Banco de Canadá, Stephen Poloz, en una advertencia para evitar subestimar el impacto de un potencial colapso del pacto comercial.



Poloz, en una conferencia de prensa en Ottawa este miércoles, dijo que el "canal" del TLCAN en el que más se enfoca es el impacto en la inversión empresarial.



El funcionario aludió a otros informes que, al centrarse en un cambio en las tasas arancelarias, han proyectado solo un impacto modesto de una muerte del acuerdo.



Los modelos de comercio basados ​​en tarifas solo muestran que una muerte no sería "tan grande como un shock para la economía, y que sería un poco gradual", dijo Poloz, calificándolo como un ejercicio útil, pero solo como parte del panorama completo. "No podemos simplemente relajarnos y asumir que sería una pequeña sorpresa".



La sexta ronda de negociaciones del TLCAN entre Canadá, Estados Unidos y México comenzará la próxima semana en Montreal. El presidente Donald Trump ha amenazado repetidamente con retirarse.



Poloz dijo que es muy difícil cuantificar el impacto del TLCAN porque varía no solo por sector, sino también de empresa en empresa. "Así que hemos elegido no ser enterrados en todo eso", dijo.



El impacto inmediato, que ya se siente, es un enfriamiento de la inversión empresarial en Canadá, ya que se posterga o simplemente se realiza en Estados Unidos "Ese es el tipo de efecto que podría ser más grande, en un sentido binario, si se hace un anuncio de que el TLCAN ya no está. Pero, de nuevo, incluso entonces, tomaría tiempo".



Estados Unidos también podría incluir medidas comerciales adicionales que empeorarían el golpe, dijo, citando acciones en curso en los sectores aeroespacial y maderero. "Los análisis que estás viendo no consideran el canal que estoy tratando de enfatizar más", dijo, añadiendo que el impacto de un colapso del TLCAN es difícil de analizar. Lo contrastó con el colapso de los precios del petróleo en 2014, cuyos efectos fueron más fáciles de predecir.



"Necesitarás el beneficio del tiempo y los datos para entender esto mientras todo se desarrolla, por lo que los mercados no deberían pensar que es un evento binario, y tengo la esperanza de que apreciarán la conversación que acabamos de tener", dijo Poloz.