Fabricantes de autopartes en México 'brillarán' con el USMCA

Ciudad de México. La exigencia de un mayor contenido regional en los automóviles producidos bajo el nuevo acuerdo comercial de América del Norte (USMCA, por sus siglas en ingles) incrementará la producción de los fabricantes de autopartes de México en unos 10 mil millones de dólares anuales en el mediano plazo, dijo el lunes un importante ejecutivo de la industria.

Estados Unidos y Canadá lograron el domingo un pacto de último minuto para salvar una zona de libre de comercio con México, y sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá.

El pacto establece un periodo de cinco años a partir de que entre en vigor para que el contenido regional en autos suba al 75 por ciento desde el 62.5 por ciento actual.

"Las automotrices, especialmente las asiáticas y las europeas, tendrán que invertir más en herramentales, más en componentes Nafta (Norteamérica), para cumplir con los contenidos exigidos", dijo en una entrevista Óscar Albin, presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

Albin espera un crecimiento cercano a 10 por ciento en el valor de la producción mexicana de autopartes y en el empleo en los siguientes tres años, casi en la misma proporción en la que deberá incrementarse el contenido regional de los autos.

"Si hoy en México estamos produciendo prácticamente 90 mil millones de dólares (anuales), estaremos cerca de los 100 mil millones (de dólares) de producción de autopartes en los próximos tres años", estimó.

"Igual crecerá en Estados Unidos y Canadá, pensando que los tres países saldremos beneficiados (del nuevo acuerdo)", dijo.

Muchas de las mayores fabricantes de autos del mundo ensamblan vehículos en México, como General Motors Co, Ford Motor Co, Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co (7201 .T) y Honda Motor Co.

Más empleos

Albin calculó que se crearían unos 80 mil nuevos empleos directos en el sector de autopartes en ese periodo de tres años, para un total de 880 mil.

El ejecutivo dijo que en la industria están "satisfechos" con lo negociado porque le da certidumbre para seguir creciendo, aunque dijo que el periodo de transición para aumentar el contenido regional en los autos fue relativamente corto porque las automotrices compran las partes con mucha anticipación para producir un modelo.

"Es muy difícil considerar poderle vender a una armadora para un producto que ya está en producción. Eso no es concebible", explicó.

Las acciones de Nemak, la unidad de autopartes del conglomerado industrial mexicano Alfa, y las de fabricante mexicano de autopartes Rassini ganaron terreno el lunes por las expectativas de que el acuerdo impulsaría el sector.