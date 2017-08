Éxito de una relación comercial no se mide por superávit: Canadá

En el arranque de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, señaló que un déficit o superávit como una medida de como una relación comercial funciona.



“Canadá no ve los déficits o los superávits como una medida de si una relación comercial funciona. El TLCAN ha sido balanceado y benéfico para ambos países”, dijo en un discurso en inglés, español y francés.



La funcionaria canadiense señaló en Washington frente a las delegaciones de Estados Unidos y Canadá que es importante resaltar que Canadá compra más a Estados Unidos que China, Reino Unido y Japón combinados.



Asimismo, aseguró que el déficit comercial de Estados Unidos con China es mucho mayor que el que tiene con México y Canadá.



Finalizó su participación diciendo que trabajarán las próximas semanas en los temas de protección al medioambiente, protección a la fuerza laboral y buscará agregar normas sobre los derechos de los pueblos autóctonos.



El comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se ha cuadruplicado desde que el TLCAN entró en vigor en 1994 y superó el billón de dólares en el 2015.



“El TLCAN es el proyecto más grande de comercio de Norteamérica (…) La economía de Canadá ha crecido 2.1 por ciento anualmente gracias al acuerdo”, dijo Freeland.



La revisión del TLCAN no tiene fecha límite, pero las partes prevén entre siete y nueve rondas y esperan logros antes de las elecciones presidenciales en México (julio de 2018) y legislativas en Estados Unidos (noviembre de 2018), que pueden entorpecer los debates.



Luego de la cita en la capital estadounidense, la segunda reunión será en México el 5 de septiembre, y más tarde en Canadá, cuya fecha aún no fue anunciada.



Con información de Reuters y AFP