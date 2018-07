EU y Reino Unido podrían alcanzar acuerdo comercial tras Brexit: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que esperaba finalizar un acuerdo comercial posterior al Brexit con Gran Bretaña, marcando un abrupto cambio con respecto a una entrevista en un periódico cuando explicó que la estrategia de la primera ministra, Theresa May, acabaría con tal acuerdo.

En una entrevista publicada horas antes de que los dos líderes se reunieran, Trump reprendió los "muy desafortunados" resultados de las propuestas de May para el Brexit y sus tácticas de negociación cuando Gran Bretaña se prepara para abandonar la Unión Europea en marzo del próximo año.

Sin embargo, Trump reconsideró y comentó que May estaba haciendo un "trabajo fantástico".

"Una vez que concluya el proceso Brexit y quizás Reino Unido haya abandonado la UE, no sé qué harán, pero hagas lo que hagas está bien para mí, esa es tu decisión", declaró Trump en una conferencia de prensa con May.

"Lo que sea que hagas está bien para nosotros, sólo asegúrate de que podamos comerciar juntos, eso es todo lo que importa. Esta es una oportunidad increíble para nuestros dos países y la aprovecharemos por completo ".

La semana pasada, en el mismo lugar, May finalmente ganó el acuerdo sobre sus planes para el Brexit, pero en cuestión de días, dos ministros abandonaron sus cargos, por lo que Trump opinó a principios de semana que habían dejado a Gran Bretaña sumida en la confusión.

Horas después de que esas propuestas se publicaron formalmente, Trump arrojó más dudas sobre la estrategia, emitiendo un veredicto fulminante en una entrevista con el periódico Sun.

"Si hacen un trato así, estaríamos lidiando con la Unión Europea en lugar de tratar con Reino Unido, por lo que probablemente mate el trato", mencionó Trump.

"Lo hubiera hecho de manera muy diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no me escuchó ".

Cuando se le preguntó acerca de la entrevista, Trump aseguró que no criticó a la mandataria y que estaba entusiasmado con sus elogios hacia su anfitriona, diciendo que era dura y capaz.

"Esta mujer increíble aquí está haciendo un trabajo fantástico, un gran trabajo", afirmó.

"Desafortunadamente, hubo una historia que se hizo, que en general estuvo bien, pero no reflejó lo que dije sobre ella. Se llama 'noticias falsas'".

Más allá de 'especial'

May, del mismo modo, pasó por alto los comentarios.

"Acordamos hoy que a medida que Reino Unido abandone la Unión Europea, buscaremos un ambicioso acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y nuestro país", puntualizó.

"El acuerdo de Checkers alcanzado la semana pasada ofrece la plataforma para que Donald y yo busquemos un acuerdo ambicioso que funcione para ambos países en todas nuestras economías".

May y Trump hablaron de la importancia de la "relación especial" entre sus dos países, algo que los partidarios del Brexit esperan cosechar beneficios cuando Gran Bretaña abandone la UE, lo que le permite estrechar las relaciones comerciales con la mayor economía del mundo.

"Yo diría que le daría a nuestra relación en términos de grado el más alto nivel de especial", consideró el presidente estadounidense.

Sin embargo, muchos consideraron el plan "favorable a los negocios" de mayo como una traición que dejaría a Gran Bretaña demasiado cerca de la UE, incluidos los legisladores del Partido Conservador, profundamente dividido, que advirtieron que podría enfrentar un desafío de liderazgo.

Durante la conferencia de prensa, May también agradeció a Trump por su apoyo a Rusia, que Gran Bretaña culpó por un ataque de agentes neurotóxicos a un exespía ruso en el suroeste de Inglaterra en marzo.

Trump se reunirá con Vladimir Putin, que ha rechazado los reclamos de los agentes neurotóxicos, en una cumbre cuando termine su visita de cuatro días a Gran Bretaña, y explicó que plantearía el tema de la reducción de las armas nucleares.

"Ciertamente será algo que mencionaremos y hablemos", detalló el presidente de EU.

Si bien el viaje de Trump no fue una visita de estado completa, se le dio un tratamiento de 'alfombra roja' y está programado que tome el té más tarde con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, donde su nieto el príncipe Harry se casó con Meghan Markle.