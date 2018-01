EU prende alerta de los mercados por 'shutdown' 

Los inversionistas mostrarán cautela en las próximas jornadas, debido a que el gobierno de Estados Unidos no logró un nuevo acuerdo para aprobar la resolución de presupuesto temporal que le permita continuar con sus operaciones.



El gobierno entró al segundo cierre de operaciones por falta de financiamiento en menos de cinco años, luego que el Congreso en Washington no lograra un acuerdo para extender el nivel de gasto. La primera vez fue en 2013, en el gobierno de Barack Obama, cuando no se logró un acuerdo con la oposición.



La incógnita es cuándo se alcanzará el consenso, pues en la administración de Obama tardó 15 días y más de un millón de funcionarios dejaron de trabajar y otros 800 mil fueron suspendidos al cerrarse parques, museos y monumentos públicos.



Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, dijo que el funcionamiento de los mercados dependerá de la percepción respecto a la duración del cese temporal y sus implicaciones.



“En teoría, las bolsas de EU podrían caer el lunes, mientras que el dólar debería debilitarse. Pero, si se genera aversión al riesgo ante la perspectiva de que se prolongue el cese del gobierno, el dólar puede apreciarse y el tipo de cambio subiría”.



En Asia, el Nikkei operaba con una baja de 0.40 por ciento en la primera hora de operaciones del lunes en 23 mil 713.20 puntos desde el cierre de 23 mil 808.06 del viernes.



Erick Medina, analista de Intercam Casa de Bolsa, señaló que los mercados tuvieron un comportamiento mixto la semana pasada, ante una postura ligeramente moderada del presidente Donald Trump de cara a la sexta ronda de negociaciones del TLCAN, lo que brindó optimismo al mercado local y estadounidense.



Sin embargo, el cierre del gobierno de EU mantuvo a los mercados cautelosos, y el índice dólar DXY mostró debilidad al situarse en 90 unidades; en octubre de 2017 el índice se ubicó en 94 unidades.



La Cámara de Representantes aprobó el jueves una resolución para fondear al gobierno hasta el 16 de febrero, pero el Senado no aprobó la resolución.